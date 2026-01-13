La familia de Érika Álvarez pidió que se esclarezca el crimen

Érika fue vista con vida por su familia por última vez el sábado 3 de enero, en un asado. Durante los días posteriores siguieron en contacto por medio de mensajes. El miércoles a la madrugada la joven habló por audios de WhatsApp con su madre, Claudia, y con su hermana, Mía, y les dijo que iría a almorzar a su casa, ubicada en la calle Eudoro Aráoz al 2.400. Érika nunca se presentó a la vivienda de su familia, por lo que sus padres fueron a buscarla y notaron que las puertas estaban cerradas con llave y el aire acondicionado había quedado prendido. Al día siguiente se enteraron de que vecinos de Manantial Sur habían encontrado un cuerpo, se acercaron al basural y confirmaron que se trataba de ella.