Crimen en Manantial Sur: la autopsia reveló que la joven murió por un violento traumatismo en la cabeza y el cuello

La investigación por el homicidio de Erika Antonella Álvarez sumó en las últimas horas un elemento científico determinante. La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter, recibió el informe preliminar de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, el cual confirmó la violencia extrema del ataque.
Según determinaron los peritos, la causa de muerte de la joven de 25 años fue un traumatismo craneofacial con luxación cervical. Este diagnóstico indica que la víctima sufrió golpes severos en la zona del rostro y la cabeza, acompañados por una lesión fatal en las vértebras del cuello.
El hallazgo y la investigación
El cuerpo de Álvarez había sido encontrado ayer en un basural ubicado en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, en la zona de Manantial Sur. Fueron sus propios familiares quienes realizaron la penosa tarea de identificar el cadáver ayer, revelando a las autoridades que la joven se encontraba desaparecida desde hacía 48 horas antes del hallazgo.
Con la causa de muerte establecida, la fiscalía concentra ahora sus esfuerzos en el análisis de las evidencias. Se está procesando la información y las muestras levantadas en la escena del crimen por las diferentes divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Los investigadores aguardan los resultados finales de estas pericias complementarias, las cuales son clave para reconstruir las últimas horas de Erika e intentar identificar al autor o los autores del hecho.