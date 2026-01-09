Crimen en Manantial Sur: la autopsia reveló que la joven murió por un violento traumatismo en la cabeza y el cuello

El cuerpo de Álvarez había sido encontrado ayer en un basural ubicado en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, en la zona de Manantial Sur. Fueron sus propios familiares quienes realizaron la penosa tarea de identificar el cadáver ayer, revelando a las autoridades que la joven se encontraba desaparecida desde hacía 48 horas antes del hallazgo.