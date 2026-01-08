Secciones
Seguridad

Investigan la muerte de una joven encontrada sin vida en un basural de Manantial Sur

Los restos estaban en bolsas de consorcio y fueron descubiertos por un grupo de mujeres que recorría el predio.

HORROR. Un grupo de mujeres encontró los restos en un predio en el que se arroja basura. HORROR. Un grupo de mujeres encontró los restos en un predio en el que se arroja basura. GENTILEZA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
08 Enero 2026

En un basural, ubicado entre las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, el cadáver de una mujer fue encontrado envuelto en bolsas de consorcio. Los familiares de la víctima la reconocieron y confirmaron que se trataba de Erika Antonella Álvarez, una joven de 25 años que residía en la zona y que se encontraba desaparecida.

En el caso intervino la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, dirigida por María del Carmen Reuter. Los investigadores informaron que el hallazgo fue reportado por un grupo de mujeres que realizaban tareas de recolección de objetos en la zona, quienes alertaron a las autoridades policiales.

Una vez notificado el Ministerio Público Fiscal, se activó el protocolo de intervención de las diferentes divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif), quienes trabajaron en la escena del crimen para la recolección de muestras biológicas y evidencias de interés para la causa.

La fiscal confirmó que el cuerpo se encontraba envuelto en bolsas de consorcio y, según las primeras estimaciones forenses, la víctima habría sido asesinada entre las 36 y 40 horas previas al hallazgo.

Familiares de una joven se acercaron al lugar, tras haber tomado conocimiento del hallazgo a través de redes sociales. El padre y una hermana habrían logrado identificarla mediante señas particulares y tatuajes.

Además habrían manifestado que no veían a Erika desde hacía dos días, aunque no habían radicado la denuncia por desaparición debido a que se ausentaba de su hogar de manera habitual.

Por orden de Reuter, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que los médicos forenses practiquen la autopsia correspondiente para determinar la causa de la muerte y recolectar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del deceso.

Temas El ManantialViolenciaMinisterio Público FiscalGerónimo HelgueraMaría del Carmen Reuter
