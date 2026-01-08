Investigan la muerte de una joven encontrada sin vida en un basural de Manantial Sur

En un basural, ubicado entre las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, el cadáver de una mujer fue encontrado envuelto en bolsas de consorcio. Los familiares de la víctima la reconocieron y confirmaron que se trataba de Erika Antonella Álvarez, una joven de 25 años que residía en la zona y que se encontraba desaparecida.