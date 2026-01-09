Caso Manantial Sur: cómo encontraron el cuerpo de la joven y qué datos maneja la Policía

El hallazgo del cuerpo de una joven en un basural de Manantial Sur mantiene en vilo a las autoridades. La víctima fue identificada como Erika Antonella Álvarez, de 25 años. El subjefe de Policía, Roque Íñigo, confirmó a LA GACETA que la investigación se encuentra en una etapa incipiente y que se desplegaron todas las medidas necesarias para preservar la escena y reunir pruebas clave.
Según explicó el funcionario, el cuerpo fue descubierto por dos mujeres que transitaban por la zona y advirtieron la presencia de una bolsa de residuos con un cadáver en su interior. Tras alertar a otras personas, se dio aviso al sistema de emergencias 911. Personal de la Comisaría 15°, con jurisdicción en el lugar, acudió al sitio, resguardó el área y dio intervención a la Fiscalía, conforme a los protocolos vigentes.
Íñigo indicó que, por el momento, se trabaja intensamente en la reconstrucción de las últimas horas de la víctima. La joven vivía sola, aunque residía cerca de sus familiares, quienes aportaron los primeros datos a los investigadores. No existía una denuncia previa por desaparición, ya que, según relataron, la joven solía ausentarse por períodos cortos y luego regresar a su domicilio.
“Los familiares estiman que la última vez que la vieron fue el martes, cuando salió de su casa, pero no cuentan con información precisa sobre el horario ni sobre cómo vestía”, detalló el subjefe policial. Hoy se realizarán inspecciones en la vivienda que habitaba la víctima y un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para establecer con mayor certeza cuándo y cómo salió del lugar.
Dentro de una bolsa
Respecto al sitio del hallazgo, Íñigo señaló que se trata de un basural de fácil acceso, ubicado a una distancia no muy lejana del domicilio de la joven, en un sector donde habitualmente los vecinos depositan residuos. El cuerpo se encontraba dentro de una bolsa, completamente desvestido, y en el lugar se secuestraron distintos elementos -como sogas y cintas- que serán sometidos a peritajes en laboratorio.
Consultado sobre posibles vínculos o situaciones previas, el subjefe de Policía confirmó que los familiares mencionaron la existencia de una pareja y una ex pareja, aunque aclaró que esos datos forman parte de la investigación y que será la Fiscalía la encargada de avanzar sobre esas líneas.
Finalmente, Íñigo remarcó la preocupación institucional ante este tipo de hechos y reiteró la importancia de denunciar situaciones de violencia de género. “Muchas veces estos casos ocurren en el ámbito privado, donde es difícil intervenir a tiempo. Por eso es fundamental que las denuncias se realicen, para que podamos actuar y prevenir”, sostuvo.