Caso Manantial Sur: cómo encontraron el cuerpo de la joven y qué datos maneja la Policía

Según explicó el funcionario, el cuerpo fue descubierto por dos mujeres que transitaban por la zona y advirtieron la presencia de una bolsa de residuos con un cadáver en su interior. Tras alertar a otras personas, se dio aviso al sistema de emergencias 911. Personal de la Comisaría 15°, con jurisdicción en el lugar, acudió al sitio, resguardó el área y dio intervención a la Fiscalía, conforme a los protocolos vigentes.