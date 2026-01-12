Crimen en Manantial Sur: convocan a una marcha para exigir justicia por el femicidio de Antonella Álvarez

Según relataron familiares, el último contacto con Antonella fue el martes por la noche, cuando habló con su madre por teléfono. Al no tener noticias de ella al día siguiente y al no responder mensajes, la familia comenzó a preocuparse. Al llegar a su vivienda, donde vivía sola desde hacía cinco años, encontraron la casa abierta, el aire acondicionado encendido y ninguna señal de su paradero. Horas después, comenzaron a circular versiones sobre el hallazgo de un cuerpo en Manantial Sur, que luego se confirmó como el de la joven.