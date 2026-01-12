Crimen en Manantial Sur: convocan a una marcha para exigir justicia por el femicidio de Antonella Álvarez

El femicidio de Antonella Álvarez, de 25 años, generó una profunda conmoción en Tucumán y tuvo repercusión a nivel nacional. Su cuerpo fue hallado días atrás en un basural de la zona de Manantial Sur, dentro de bolsas.
La investigación continúa bajo un fuerte hermetismo. Durante el fin de semana, personal de la División Homicidios realizó nuevos procedimientos en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado el cuerpo y también en viviendas de familiares, donde se tomaron declaraciones a la madre y a los hermanos de la víctima, una vez que pudieron atravesar los primeros momentos de conmoción.
De acuerdo con el resultado preliminar de la autopsia, Antonella murió como consecuencia de una luxación en la zona de la columna vertebral y un traumatismo craneofacial. Los investigadores aguardan ahora los estudios complementarios, que permitirán precisar con mayor exactitud la data y las circunstancias de la muerte.
En paralelo al avance de la causa judicial, la familia de la joven convocó a una marcha para este lunes por la tarde. La concentración será a las 19 en la plaza Independencia, frente a Casa de Gobierno, y el pedido central es justicia. Desde el entorno de la víctima aclararon que se trata de una movilización pacífica, acompañada por organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas Ni Una Menos.
Según relataron familiares, el último contacto con Antonella fue el martes por la noche, cuando habló con su madre por teléfono. Al no tener noticias de ella al día siguiente y al no responder mensajes, la familia comenzó a preocuparse. Al llegar a su vivienda, donde vivía sola desde hacía cinco años, encontraron la casa abierta, el aire acondicionado encendido y ninguna señal de su paradero. Horas después, comenzaron a circular versiones sobre el hallazgo de un cuerpo en Manantial Sur, que luego se confirmó como el de la joven.
Vecinos de la zona habían reclamado previamente tareas de limpieza y desmalezamiento en el sector donde finalmente fue encontrado el cuerpo, un área con microbasurales y escasa iluminación. Tras el hallazgo, el municipio realizó un operativo de limpieza en el lugar.
Uno de los elementos clave que aún se busca es el teléfono celular que Antonella llevaba consigo al momento de desaparecer. En su vivienda se encontró un dispositivo antiguo, que está siendo peritado, pero el aparato que utilizaba habitualmente no fue hallado junto al cuerpo.