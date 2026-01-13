Secciones
EconomíaNoticias económicas

Tres escenarios posibles para la inflación de 2026

El Indec difunde el informe de 2025

INFLACIÓN. El índice de precios llegaría al 31% en todo 2025. INFLACIÓN. El índice de precios llegaría al 31% en todo 2025. FOTO TOMADA DE CHEQUEADO.COM
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Puede ser un dato estadístico, pero el mercado aguarda la confirmación acerca de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, si se cumplen los pronósticos, diciembre cerraría en un 2,5%, por lo que la inflación de todo 2025 rondaría el 31%, la tasa más baja desde 2017. El informe se develará hoy cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda el comportamiento de los precios en el último mes del año pasado. Para este año, algunas variables económicas serán fundamentales para el proceso de desinflación, tal como lo proyectó la gestión del presidente Javier Milei en el Presupuesto, con un índice del 10%. Se espera que prosperen las reformas estructurales (impositiva, laboral y previsional) que, según las previsiones oficiales, mejoraría el perfil de la actividad económica y, por ende, la generación de más empleos y el incremento de la recaudación. Si bien el ajuste en las bandas cambiarias acaparó la atención inicial, el mercado mantiene el foco en tres ejes críticos: la ejecución del programa de acumulación de reservas bajo el nuevo esquema cambiario, el proceso de remonetización de la economía y el cronograma para el levantamiento definitivo de las restricciones cambiarias restantes, detalla Maximiliano Gutiérrez, responsable del área Monetaria y Cambiaria de la Fundación Mediterránea. Todo esto permite vislumbrar tres escenarios posibles para la evolución inflacionaria:

• El escenario base de remonetización proyecta una suba de 0,6 punto porcentual en la relación Base Monetaria/PBI, en línea con la meta comunicada por el Central. Bajo este supuesto, la base monetaria se expandiría del 4,4% actual al 5% del PBI para diciembre. Este incremento en la demanda de pesos le permitiría al BCRA acumular reservas por casi U$S 6.500 millones e implicaría una inflación interanual hacia diciembre de 2026 en torno del 23%.

• Por su parte, en un escenario optimista, donde la demanda de dinero supere las expectativas iniciales hasta alcanzar el 5,4% del PBI (lo que se traduce en una suba de 1 punto respecto al guarismo de fines de 2025), la inflación punta converge hacia el 18%/19% anual. En este escenario el Central cuenta con un margen mayor para comprar reservas y podría adquirir alrededor de U$S 9.500 millones. En cualquiera de las variantes mencionadas, la inflación de este año se estima que será menor a la de 2025 y sustancialmente inferior a la de los años precedentes, consolidando el proceso de desinflación.

• Por el contrario, en un escenario pesimista donde la demanda de base monetaria tan solo crezca 0,3 punto del Producto, la inflación se mantendría en niveles cercanos al 30% anual, con un Banco Central con capacidad para adquirir aproximadamente U$S 4.500 millones. “Este guarismo subraya un concepto clave: para sostener el sendero de desinflación, la autoridad monetaria nacional deberá calibrar sus intervenciones, ya sea ralentizando el ritmo de acumulación de reservas o recurriendo a mecanismos de esterilización para absorber cualquier exceso de oferta de pesos”, explica Gutiérrez.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosIndice de Precios al Consumidor Nacional y UrbanoInflaciónJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

Dólares cara chica: cómo hacer para cambiarlos

Dólares "cara chica": cómo hacer para cambiarlos

Crece la demanda de caballos argentinos, con más mercados globales

Crece la demanda de caballos argentinos, con más mercados globales

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol
3

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

4

Cartas de lectores: Cártel de los Soles

5

Cartas de lectores: creación del gremio docente

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle
6

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano

Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano

Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio

Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios