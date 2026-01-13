Tres escenarios posibles para la inflación de 2026

Puede ser un dato estadístico, pero el mercado aguarda la confirmación acerca de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, si se cumplen los pronósticos, diciembre cerraría en un 2,5%, por lo que la inflación de todo 2025 rondaría el 31%, la tasa más baja desde 2017. El informe se develará hoy cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda el comportamiento de los precios en el último mes del año pasado. Para este año, algunas variables económicas serán fundamentales para el proceso de desinflación, tal como lo proyectó la gestión del presidente Javier Milei en el Presupuesto, con un índice del 10%. Se espera que prosperen las reformas estructurales (impositiva, laboral y previsional) que, según las previsiones oficiales, mejoraría el perfil de la actividad económica y, por ende, la generación de más empleos y el incremento de la recaudación. Si bien el ajuste en las bandas cambiarias acaparó la atención inicial, el mercado mantiene el foco en tres ejes críticos: la ejecución del programa de acumulación de reservas bajo el nuevo esquema cambiario, el proceso de remonetización de la economía y el cronograma para el levantamiento definitivo de las restricciones cambiarias restantes, detalla Maximiliano Gutiérrez, responsable del área Monetaria y Cambiaria de la Fundación Mediterránea. Todo esto permite vislumbrar tres escenarios posibles para la evolución inflacionaria: