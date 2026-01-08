Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

Sin embargo, para aprovechar estos beneficios es importante realizar un paso previo: el aviso de viaje al banco. Este trámite es una medida de seguridad esencial para proteger la cuenta. Al informar al banco sobre los destinos y fechas del viaje, la entidad entiende que los consumos realizados en el extranjero son legítimos, evitando tres problemas frecuentes que pueden arruinar las vacaciones: El primero es asegurarse de realizar extracciones desde cajeros automáticos o compras en comercios del exterior sin restricciones. El segundo es evitar que el sistema interprete las compras como sospechosas y las bloquee por seguridad y el tercero es alertar al banco para que detecte movimientos inusuales y proteja al cliente de posibles fraudes.