Secciones
EconomíaNoticias económicas

Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

Los recaudos que tienen que tomar los viajeros para no llevarse sorpresas cuando realizan transacciones en el exterior.

El pago de las tarjetas de crédito tiene su propio funcionamiento y es importante conocer los beneficios y las desventajas. El pago de las tarjetas de crédito tiene su propio funcionamiento y es importante conocer los beneficios y las desventajas.
Hace 11 Min

La planificación financiera es importante para disfrutar del viaje de vacaciones sin sorpresas y las tarjetas de crédito ofrecen herramientas que van más allá del simple medio de pago. Saber de sus beneficios y tomar las precauciones puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno lleno de inconvenientes.

Para servicios de asistencia al viajero, las tarjetas premium como Visa Platinum, Visa Signature y Mastercard Black del BBVA protegen a sus usuarios contra imprevistos de salud o situaciones legales durante el viaje. Este beneficio, resulta vital ante una emergencia médica en el extranjero. Las tarjetas Gold, no cuentan con este servicio pero ofrecen acceder a descuentos y financiación en cuotas para contratar servicios como Assist Card de forma independiente.

Registro de aviso de viaje al banco

Sin embargo, para aprovechar estos beneficios es importante realizar un paso previo: el aviso de viaje al banco. Este trámite es una medida de seguridad esencial para proteger la cuenta. Al informar al banco sobre los destinos y fechas del viaje, la entidad entiende que los consumos realizados en el extranjero son legítimos, evitando tres problemas frecuentes que pueden arruinar las vacaciones: El primero es asegurarse de realizar extracciones desde cajeros automáticos o compras en comercios del exterior sin restricciones. El segundo es evitar que el sistema interprete las compras como sospechosas y las bloquee por seguridad y el tercero es alertar al banco para que detecte movimientos inusuales y proteja al cliente de posibles fraudes.

El registro del aviso de viaje puede hacerse a través de la banca online, por teléfono con el centro de atención al cliente o incluso en cajeros automáticos, dependiendo de la entidad bancaria. Por otra parte, el Banco Nación brinda recomendaciones para evitar fraudes durante el viaje: nunca se debe perder de vista la tarjeta al momento de efectuar un pago en un comercio, ya que el clonado de plásticos sigue siendo una práctica común en destinos turísticos. Consultar con el banco proveedor de la tarjeta si cuenta con alertas por notificación de compras o retiros permite recibir avisos inmediatos ante movimientos sospechosos. Si la tarjeta fue clonada, el banco emisor deberá notificar al titular cuando registra compras por valores mayores a los acordados.

Monitorear el estado de cuenta y las transacciones con periodicidad es fundamental, sin esperar a que llegue el resumen mensual. Los usuarios cuentan con treinta días para impugnar o cuestionar el resumen una vez recibido, señalando las irregularidades que motiven el reclamo mediante una nota presentada ante el banco emisor del plástico.

Es importante saber que el banco puede bloquear la tarjeta o inhabilitar el acceso al homebanking por cuestiones de seguridad, ya sea por sospechas de fraude u olvido de clave. En todos los casos, la entidad debe informar al usuario el mismo día por correo electrónico o teléfono, explicando los motivos del bloqueo. Esta transparencia permite al cliente actuar rápidamente para resolver la situación y minimizar el impacto en su viaje.

Las tarjetas de crédito son aliadas indispensables del viajero, pero su efectividad depende tanto de conocer los beneficios disponibles como de implementar las medidas de seguridad necesarias. La diferencia entre un viaje placentero y uno problemático reside en estos detalles de planificación financiera que pueden tener consecuencias mayores.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
1

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
2

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
3

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias
4

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?
5

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido
6

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

Más Noticias
En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los gurúes de la City

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los "gurúes" de la City

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Comentarios