Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

La planificación financiera es importante para disfrutar del viaje de vacaciones sin sorpresas y las tarjetas de crédito ofrecen herramientas que van más allá del simple medio de pago. Saber de sus beneficios y tomar las precauciones puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno lleno de inconvenientes.
Para servicios de asistencia al viajero, las tarjetas premium como Visa Platinum, Visa Signature y Mastercard Black del BBVA protegen a sus usuarios contra imprevistos de salud o situaciones legales durante el viaje. Este beneficio, resulta vital ante una emergencia médica en el extranjero. Las tarjetas Gold, no cuentan con este servicio pero ofrecen acceder a descuentos y financiación en cuotas para contratar servicios como Assist Card de forma independiente.
Registro de aviso de viaje al banco
Sin embargo, para aprovechar estos beneficios es importante realizar un paso previo: el aviso de viaje al banco. Este trámite es una medida de seguridad esencial para proteger la cuenta. Al informar al banco sobre los destinos y fechas del viaje, la entidad entiende que los consumos realizados en el extranjero son legítimos, evitando tres problemas frecuentes que pueden arruinar las vacaciones: El primero es asegurarse de realizar extracciones desde cajeros automáticos o compras en comercios del exterior sin restricciones. El segundo es evitar que el sistema interprete las compras como sospechosas y las bloquee por seguridad y el tercero es alertar al banco para que detecte movimientos inusuales y proteja al cliente de posibles fraudes.
El registro del aviso de viaje puede hacerse a través de la banca online, por teléfono con el centro de atención al cliente o incluso en cajeros automáticos, dependiendo de la entidad bancaria. Por otra parte, el Banco Nación brinda recomendaciones para evitar fraudes durante el viaje: nunca se debe perder de vista la tarjeta al momento de efectuar un pago en un comercio, ya que el clonado de plásticos sigue siendo una práctica común en destinos turísticos. Consultar con el banco proveedor de la tarjeta si cuenta con alertas por notificación de compras o retiros permite recibir avisos inmediatos ante movimientos sospechosos. Si la tarjeta fue clonada, el banco emisor deberá notificar al titular cuando registra compras por valores mayores a los acordados.
Monitorear el estado de cuenta y las transacciones con periodicidad es fundamental, sin esperar a que llegue el resumen mensual. Los usuarios cuentan con treinta días para impugnar o cuestionar el resumen una vez recibido, señalando las irregularidades que motiven el reclamo mediante una nota presentada ante el banco emisor del plástico.
Es importante saber que el banco puede bloquear la tarjeta o inhabilitar el acceso al homebanking por cuestiones de seguridad, ya sea por sospechas de fraude u olvido de clave. En todos los casos, la entidad debe informar al usuario el mismo día por correo electrónico o teléfono, explicando los motivos del bloqueo. Esta transparencia permite al cliente actuar rápidamente para resolver la situación y minimizar el impacto en su viaje.
Las tarjetas de crédito son aliadas indispensables del viajero, pero su efectividad depende tanto de conocer los beneficios disponibles como de implementar las medidas de seguridad necesarias. La diferencia entre un viaje placentero y uno problemático reside en estos detalles de planificación financiera que pueden tener consecuencias mayores.