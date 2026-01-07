Dólares "cara chica": cómo hacer para cambiarlos

La medida quedó formalizada a través de la Comunicación “A” 8352, publicada a principios de noviembre del año pasado, mediante la cual el BCRA eliminó la fecha tope del 31 de diciembre de 2025 que regía hasta ese momento. “Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205, permaneciendo vigentes las disposiciones sobre la Recepción de Depósitos de Billetes Dólares Estadounidenses en los términos establecidos”, indicó el organismo en el texto oficial.