Dólares "cara chica": cómo hacer para cambiarlos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió mantener sin plazo definido la autorización para que los bancos reciban y cambien dólares estadounidenses en mal estado, manchados o de diseños antiguos, conocidos popularmente como “dólares cara chica”. De esta manera, los usuarios podrán seguir presentando este tipo de billetes en las entidades financieras, sin restricciones vinculadas a la antigüedad del diseño o a su estado físico, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos.
La medida quedó formalizada a través de la Comunicación “A” 8352, publicada a principios de noviembre del año pasado, mediante la cual el BCRA eliminó la fecha tope del 31 de diciembre de 2025 que regía hasta ese momento. “Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205, permaneciendo vigentes las disposiciones sobre la Recepción de Depósitos de Billetes Dólares Estadounidenses en los términos establecidos”, indicó el organismo en el texto oficial.
El mecanismo habilita a los bancos argentinos a aceptar dólares “cara chica” o billetes en mal estado y transferirlos al Banco Central, que luego los envía a Estados Unidos para su destrucción y posterior reemplazo por nuevos ejemplares. De este modo, la autoridad monetaria, presidida por Santiago Bausili, actúa como intermediaria y facilita el recambio para las entidades locales, un rol que antes recaía en bancos internacionales privados, con costos adicionales.
El servicio es gratuito para las entidades que adhieren al esquema y no se limita únicamente al suministro de nuevos billetes, sino que abarca todo el proceso de reemplazo. El BCRA adoptó este sistema en agosto del año pasado, en el marco de medidas orientadas a facilitar la regularización de activos. En ese contexto, quienes poseían dólares no declarados debían incorporarlos al programa de exteriorización, que finalizó el 8 de noviembre.
Cómo cambiar los dólares “cara chica”
Quienes deseen realizar el recambio deben seguir una serie de pasos. En primer lugar, se recomienda consultar con el banco habitual para verificar si la entidad participa del programa. En caso de que no lo haga, existen alternativas como el Banco Nación y algunas entidades provinciales que sí están adheridas.
Una vez confirmada la participación, los billetes pueden depositarse en la ventanilla. La revisión se limita a comprobar la autenticidad y a verificar que cumplan con los criterios mínimos de integridad definidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. No se aceptan, por ejemplo, billetes de los cuales más del 40% esté inutilizable o directamente falte.
Tras el depósito, los clientes pueden optar por dejar los fondos acreditados en una cuenta bancaria o retirar dólares de series más recientes. Las condiciones y los plazos para la entrega de los nuevos billetes dependen de cada entidad financiera.
Impacto de la extensión indefinida
La eliminación de la fecha límite facilita el recambio para un mayor número de personas, ya que la adhesión al programa es voluntaria para los bancos. Por eso, se aconseja consultar previamente con la entidad correspondiente y, de no participar, evaluar alternativas en bancos públicos o provinciales adheridos.
Todos los billetes presentados son evaluados únicamente bajo los requisitos mínimos de la Reserva Federal, lo que habilita el depósito y el recambio incluso de ejemplares con deterioros leves. La extensión indefinida amplía la aceptación de distintos tipos de billetes y simplifica el proceso tanto para usuarios como para entidades financieras, además de incentivar la participación de más bancos y contribuir a la regularización del dinero físico en dólares dentro del sistema financiero argentino.
Condiciones para cambiar billetes
Cada billete incluido en el depósito debe conservar más del 50% de su superficie y permitir la identificación de la denominación y de las medidas de seguridad. Además, los billetes deben contarse pieza por pieza y su autenticidad debe verificarse antes del depósito. Aquellos no aptos por sus condiciones físicas -rotos, sucios, desgastados o desfigurados- deben incluirse en los depósitos regulares. También es necesario que estén enderezados y con bordes y esquinas alineados.