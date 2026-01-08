Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

Citrícola San Miguel informó hoy la liquidación exitosa de su canje voluntario de Obligaciones Negociables (ON), mediante el cual los tenedores de las Series X, XI y XII migraron a la nueva ON Serie XIII, con vencimiento en julio de 2029. La operación alcanzó cerca del 90% de aceptación, con un monto canjeado de US$ 98,9 millones y una emisión total de la Serie XIII por el mismo monto canjeado. Con ese nivel de aceptación la compañía ha logrado extender la totalidad de sus vencimientos de ON por U$S 110,6 millones al año 2029.
El resultado consolida un hito dentro de la estrategia financiera de la compañía: alinear la estructura de deuda con un negocio industrial exportador en crecimiento y adecuar un perfil de vencimientos consistente con la generación de caja de su plan de negocios. En términos prácticos, el canje contribuye a reducir la concentración de compromisos de corto plazo y a dotar al balance de mayor previsibilidad, al tiempo que ofrece a los inversores un instrumento que se propone como nueva referencia en la curva de San Miguel.
En ese sentido, el CEO de San Miguel, Manuel Suárez Altuna, destacó que “este canje es una decisión estratégica de largo plazo, enmarcada en el plan iniciado con el turnaround de la Compañía en 2022, cuando dejamos de producir fruta fresca para concentrarnos 100% en el negocio de ingredientes naturales de alto valor agregado, con foco en clientes internacionales de clase mundial y exportando casi la totalidad de nuestra producción. La extension de los plazos refleja que hemos logrado una estructura financiera adecuada, que acompañará el rumbo que ha tomado la compañía: una plataforma industrial global, con presencia en tres países, crecimiento sostenido acorde a su plan de negocios y relaciones comerciales estables”.
La nueva Serie XIII fue estructurada con foco en previsibilidad de flujos para los inversores y un perfil de repago más ordenado. Tal como se comunicó al lanzamiento, la operación incluyó un incentivo inmediato en efectivo del 15% para los tenedores que adhirieron, además del reconocimiento de intereses devengados para todos los tenedores, y consolidó un instrumento con tasa fija anual del 8%, con pagos semestrales de intereses y un esquema de amortización escalonado, el cual tuvo un muy alto nivel de aceptación en el mercado.
El canje se enmarca en la evolución estratégica de San Miguel, que en los últimos años profundizó su foco en el procesamiento industrial de limón y derivados de mayor valor agregado, con presencia operativa en Argentina, Uruguay y Sudáfrica. La compañía destacó que su trayectoria de crecimiento se apoya en contratos de largo plazo con clientes internacionales de primera línea, que aportan previsibilidad comercial y respaldan una proyección de resultados en expansión a medida que maduren inversiones y escala.
Con este paso, San Miguel considera que el mercado valida una propuesta orientada a generar beneficios para ambas partes: para los inversores, un instrumento con mayor horizonte y mejor previsibilidad; para la compañía, una estructura de vencimientos más coherente con su plan de crecimiento industrial y su estrategia de largo plazo.