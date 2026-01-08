Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

En ese sentido, el CEO de San Miguel, Manuel Suárez Altuna, destacó que “este canje es una decisión estratégica de largo plazo, enmarcada en el plan iniciado con el turnaround de la Compañía en 2022, cuando dejamos de producir fruta fresca para concentrarnos 100% en el negocio de ingredientes naturales de alto valor agregado, con foco en clientes internacionales de clase mundial y exportando casi la totalidad de nuestra producción. La extension de los plazos refleja que hemos logrado una estructura financiera adecuada, que acompañará el rumbo que ha tomado la compañía: una plataforma industrial global, con presencia en tres países, crecimiento sostenido acorde a su plan de negocios y relaciones comerciales estables”.