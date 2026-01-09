La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

El crecimiento está liderado por BAIC, Haval, JAC y BYD, que muestran trayectorias de expansión acelerada. BAIC pasa de 185 unidades en 2021 a 776 en 2024 y a más de 4.500 en 2025, con incrementos de 2.360 % respecto de 2021 y 487% interanual. Haval avanza de 280 unidades en 2021 a más de 2.600 en 2025, acumulando un crecimiento de 1.890 % en cinco años y +831 % en el último año. JAC se expande de 124 a más de 780 unidades, con una suba de +440 % en el período y una aceleración interanual de 532 %, mientras que BYD, que inicia operaciones en 2025, supera las 670 unidades en su primer año de comercialización.