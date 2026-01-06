María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela y cargó contra Delcy Rodríguez

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, rompió el silencio tras el histórico operativo militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro. En un diálogo exclusivo con la cadena estadounidense Fox News, Machado aseguró que planea regresar a Venezuela "lo antes posible", marcando su intención de disputar el liderazgo de la transición política, aun cuando el presidente Donald Trump pareció haberla apartado de sus planes inmediatos.
Machado lanzó una ofensiva retórica directa contra Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras el vacío de poder y ya manifestó su disposición a cooperar con Washington. La opositora no dudó en calificar a la exvicepresidenta de Maduro como "una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en el país caribeño.
Según Machado, Rodríguez es una figura "rechazada" por el pueblo venezolano y carece de legitimidad popular. En contraposición, aseguró que los votantes permanecen del lado de la oposición y pronosticó que, en un escenario de elecciones libres y justas, su sector ganaría con más del 90% de los votos.
El factor petróleo y la pragmática de Trump
Las declaraciones de Machado se producen en un momento delicado, donde sus aspiraciones democráticas parecen colisionar con los intereses económicos de la Casa Blanca. Tras la extracción de Maduro, quien ya enfrenta a la justicia en Nueva York, Trump sugirió que está dispuesto a trabajar con la administración de Rodríguez siempre que se cumplan los objetivos de Estados Unidos.
El interés primordial del republicano es reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten las reservas de crudo más grandes del mundo, una meta para la cual la estabilidad operativa que ofrece el chavismo residual bajo el mando de Rodríguez podría resultar más funcional que una ruptura política total.
Pese a este escenario adverso, Machado insistió en su visión de futuro, prometiendo que una "Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" de América y se comprometió a desmantelar todas las estructuras criminales que han perjudicado a la nación durante la última década.