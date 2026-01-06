María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela y cargó contra Delcy Rodríguez

Machado lanzó una ofensiva retórica directa contra Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras el vacío de poder y ya manifestó su disposición a cooperar con Washington. La opositora no dudó en calificar a la exvicepresidenta de Maduro como "una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en el país caribeño.