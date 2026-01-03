Secciones
Trump confirmó que Maduro es trasladado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo

El presidente de Estados Unidos aseguró que siguió el operativo en tiempo real y destacó la rapidez de la maniobra militar que culminó con la captura del mandatario venezolano y su esposa.

LA GACETA / RUSSO
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una operación militar y trasladados rumbo a Nueva York a bordo del buque USS Iwo Jima, donde enfrentarán cargos por narcoterrorismo.

Según relató el propio Trump en una entrevista con Fox News, siguió la operación “en directo” desde su club privado de Mar-a-Lago, acompañado por altos mandos militares. “Fue un show televisivo”, afirmó el presidente estadounidense, al tiempo que aseguró que Maduro y su esposa “fueron sacados en cuestión de segundos”.

Trump sostuvo que ambos imputados “se dirigen a Nueva York” y describió con crudeza el operativo que culminó con la captura del jefe del régimen venezolano. “Los helicópteros los sacaron de allí y volaron en un agradable vuelo; estoy seguro de que les encantó. Pero han matado a mucha gente, recuérdenlo”, expresó.

El mandatario norteamericano elogió la complejidad y precisión de la maniobra, que -según la cadena CBS- fue ejecutada por tropas de élite de la fuerza Delta Force. “Me dijeron militares de verdad que no hay otro país en la Tierra que pueda llevar a cabo una operación así”, celebró Trump.

Donald Trump. FOTO @REALDONALDTRUMP Donald Trump. FOTO @REALDONALDTRUMP

En su relato, insistió en el nivel de violencia y velocidad con el que actuaron los soldados estadounidenses. “Si hubieras visto lo que pasó… lo vi literalmente como si estuviera mirando un programa de televisión. Fue algo increíble, un trabajo impresionante. Nadie más podría haber hecho algo así”, afirmó.

Trump también detalló que los efectivos “irrumpieron en lugares que no eran realmente accesibles, rompieron puertas de acero que habían sido colocadas precisamente por este motivo, y los sacaron en segundos”. “Nunca había visto nada igual”, concluyó el presidente de Estados Unidos, al referirse a una de las operaciones militares más impactantes de los últimos años.

Temas Venezuela Estados Unidos de AméricaNueva YorkNicolás MaduroDonald TrumpEstados Unidos
