Argentina anunció restricciones migratorias a funcionarios venezolanos tras la captura de Maduro

La administración del presidente Javier Milei anunció este sábado nuevas restricciones migratorias para ciudadanos venezolanos vinculados al régimen chavista, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación llevada adelante por Estados Unidos.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el presidente norteamericano Donald Trump confirmara una ofensiva militar sobre objetivos estratégicos en Caracas.
“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, escribió Adorni en la red social X.
En ese sentido, el funcionario detalló que “las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros”.
“Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, sentenció el ministro.
— Manuel Adorni (@madorni) January 3, 2026
