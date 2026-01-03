Secciones
Delcy Rodríguez aseguró que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela"

“Tenemos el deber sagrado de salvaguardar nuestra soberanía”, afirmó la vicepresidenta venezolana.

VENEZUELA. Delcy Rodríguez respaldó a Nicolás Maduro y llamó a salvaguardar la soberanía. Foto La Nación. VENEZUELA. Delcy Rodríguez respaldó a Nicolás Maduro y llamó a salvaguardar la soberanía. Foto La Nación.
Hace 1 Hs

La vicepresidenta de Venezuela, Decly Rodríguez, reapareció este sábado públicamente luego de la captura de Nicolás Maduro para reafirmar la legitimidad del mandatario y denunciar la intervención extranjera. “Maduro es el único presidente de Venezuela. Tenemos el deber sagrado de salvaguardar nuestra soberanía”, afirmó.

La dirigente chavista aseguró que la comunidad internacional ha expresado su apoyo a Venezuela y señaló que “los gobiernos del mundo están impactados por el ataque de esta naturaleza intervencionista”. “Jamás volveremos a ser colonia”, sostuvo. 

“Retomo las palabras de Maduro cuando hace dos días ratificó la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo, y la respuesta fue esta agresión. Maduro ha extendido su mano al pueblo de Estados Unidos”, dijo .

También hizo un llamado a la ciudadanía: “Llamamos al pueblo venezolano a mantener la calma para afrontar estos momentos en unión nacional”. Subrayó que el pueblo debe salir unido en defensa del país y recalcó: “Es un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie”.

Delcy Rodríguez respaldó a Nicolás Maduro

“Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie. Ningún bloqueo podrá torcer la voluntad de nuestro pueblo. El pueblo está indignado por el secuestro del presidente y la primera dama”, señaló.

Por último, Rodríguez destacó que todas las acciones se realizarán dentro del marco constitucional y que el régimen está listo para defender a Venezuela y sus recursos naturales. Además, confirmó que se activó el Consejo de Defensa de la Nación y aseguró: “Aquí hay un gobierno con claridad”.

