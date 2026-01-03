Secciones
"Que se cuide el trasero": la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

Con Maduro rumbo a una cárcel en Nueva York, el presidente estadounidense redefinió el mapa político regional.

CONFERNCIA. Trump dio detalles del operativo que terminó con la captura de Maduro. AFP CONFERNCIA. Trump dio detalles del operativo que terminó con la captura de Maduro. AFP
Hace 2 Hs

El presidente Donald Trump ofreció este sábado una conferencia de prensa histórica desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde confirmó los detalles de la operación militar que culminó con la extracción del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y envió un mensaje contundente a la región.

"De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más", sentenció el mandatario, marcando el inicio de una nueva era en la política exterior de Washington hacia el hemisferio.

Para justificar el ataque, Trump aseguró que Venezuela se había convertido en una amenaza directa: "Protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos".

Acompañado por el alto mando militar, Trump confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, "se entregaron sin resistencia" a las fuerzas norteamericanas en Caracas.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, precisó que ambos detenidos quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia y fueron sacados del país para enfrentar cargos en Nueva York. "Maduro y su esposa se rindieron... asistido por nuestras increíbles fuerzas armadas con profesionalismo y precisión, sin pérdida de vidas estadounidenses", destacó Caine.

Caine reveló la magnitud inédita del despliegue militar. La operación requirió "meses de planificación y ensayos" y movilizó a más de 150 aeronaves americanas a lo largo de todo el hemisferio occidental.

"La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa", explicó el jefe militar sobre la logística utilizada para vulnerar las defensas venezolanas.

Guiño al chavismo, rechazo a Machado

En un giro político sorpresivo sobre el futuro inmediato de Venezuela, Trump desestimó a la líder de la oposición tradicional, María Corina Machado, asegurando que "no tiene el apoyo o el respeto" necesarios para gobernar el país en esta etapa.

En contrapartida, el presidente estadounidense reveló que la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, le comunicó que está "dispuesta a cooperar" con Estados Unidos, sugiriendo que la transición podría gestarse con elementos de la propia estructura de poder venezolana bajo la supervisión de Washington.

Advertencia a Petro: "Que se cuide el trasero"

Uno de los momentos más tensos de la conferencia ocurrió cuando Trump se refirió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien horas antes había calificado el ataque como una violación a la soberanía que provocaría una crisis humanitaria.

Lejos de bajar el tono, Trump lanzó una amenaza directa: "Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero". La declaración escala al máximo la tensión diplomática con Bogotá.

