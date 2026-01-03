Catherine Fulop, Carlos Baute y otros famosos reaccionaron ante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carlos Baute celebró los "cambios profundos"

Otros famosos como Carlos Baute también dejaron clara su postura frente al régimen de Maduro. El venezolano, que se instaló en España, grabó un video en el que celebró “el regalo de Navidad” y dejó algunas palabras alusivas al hecho: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad", sentenció.