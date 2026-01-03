Secciones
Catherine Fulop, Carlos Baute y otros famosos reaccionaron ante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Tras el anuncio del presidente Donald Trump, los referentes del espectáculo y la política se pronunciaron tanto a favor como en contra.

Hace 1 Hs

Este sábado 3 de enero el mundo despertó con una noticia que marcó la historia del tablero internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del líder chavista, Nicolás Maduro, en un operativo militar que habría logrado llevar al mandatario y a su esposa a Nueva York. Tras el histórico suceso, referentes del espectáculo con vínculos con Venezuela alzaron su voz en las redes sociales y dieron a conocer sus reacciones.

Ricardo Montaner expresó su preocupación tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Ricardo Montaner expresó su preocupación tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Entre las reconocidas personalidades que se pronunciaron se encuentran Catherine Fulop, una de las famosas que más hizo eco de su postura en este tiempo. La actriz venezolana, radicada en Argentina en los 90 y donde formó una familia con Ova Sabatini, había participado activamente de las diversas movilizaciones en su país. A la distancia, no dejó de manifestarse sobre los asuntos de su tierra.

Catherine Fulop se pronunció a favor de EE.UU

La artista hizo una publicación conjunta con su marido en la que puede verse una imagen religiosa. La simbología muestra a Dios abrazando al país, mientras que en el texto se advierte: “¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela”.

Entre los comentarios se destacó el de su hija, Oriana Sabatini, quien reaccionó con corazones. La esposa de Paulo Dybala ya había publicado una historia de Instagram con el emoji de las dos manos en forma de ruego y la bandera venezolana. Y Ova también dijo lo suyo: “Tanto daño, tanto sufrimiento causado. Familias enteras separadas. Padres, hijos, abuelos, hermanos. Pronto nos veremos, Venezuela”.

Carlos Baute celebró los "cambios profundos"

Otros famosos como Carlos Baute también dejaron clara su postura frente al régimen de Maduro. El venezolano, que se instaló en España, grabó un video en el que celebró “el regalo de Navidad” y dejó algunas palabras alusivas al hecho: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad", sentenció.

Otras posturas a favor y en contra

Diversos portales de noticias recogieron las voces de otros referentes, como es el caso de Charly Alberti, quien en su cuenta de X escribió brevemente: “Vamos Venezuela”. En tanto, la panelista Karina Iavícoli expresó lo suyo: “¡La esperanza es lo último que se pierde! Brindo por los venezolanos"; y su colega Angie Balbiani compartió su opinión en la misma red: “Algunos se escandalizan con la captura de Maduro. No era democracia. Era narcoterrorismo. En las democracias no se tortura a los civiles por su forma de pensar, ¿o piensan que el Helicoide es un hotel de lujo? Hipócritas”.

También hubo posturas que repudiaron el accionar de Estados Unidos, como fue el caso de Nito Artaza, quien opinó: “Ningún imperio puede decidir el destino de América. Hoy Venezuela, mañana cualquiera. América Latina no será jamás colonia. Es muy grave lo que está ocurriendo, EE.UU. usa la fuerza para imponer sus intereses económicos e intervenir y cambiar un gobierno”.

El periodista Gustavo Sylvestre replicó un posteo del presidente brasileño Lula da Silva, y agregó: “Totalmente de acuerdo con la postura de los líderes democráticos de nuestra América Latina. EE.UU. viola la carta de la ONU y abre un peligroso antecedente. Condenable y repudiable actitud”. Por su parte, la conductora Marcela Feudale también se manifestó en X: “Los que celebran un bombardeo en territorio soberano son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías, sino de ideologías”.

