Ricardo Montaner expresó su preocupación tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

La tensión en América Latina crece tras el bombardeo que se produjo en la madrugada de este sábado en Caracas y otras zonas de Venezuela. Los medios internacionales describieron el hecho como un ataque militar de los Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en territorio venezolano.
El anuncio se produjo mientras se reportaban explosiones y columnas de humo en la capital venezolana. Además miles de usuarios de redes sociales compartieron videos e imágenes del despliegue militar y los sonidos de combate.
Ricardo Montaner hizo un pedido de paz para Venezuela
En este contexto, el cantante Ricardo Montaner, oriundo de Buenos Aires y radicado durante muchos años en Venezuela, se pronunció sobre los hechos a través de su cuenta de Instagram. En una historia, pidió a Dios “que cuide y bendiga al pueblo venezolano” y que “los malos se vayan”. Finalizó su pedido diciendo: “que tu paz y misericordia guíen el futuro de todos”.
Montaner junto a su familia, se establecieron en Maracaibo cuando él tenía seis años, allí desarrolló su carrera artística y además formó su familia. Sin embargo,en el año 2000 decidió mudarse a los Estados Unidos tras sufrir un secuestro exprés en Caracas, un episodio que marcó su vida y motivó su decisión de priorizar la seguridad familiar. A pesar de haber dejado el país, el artista latino se mostró preocupado por la situación que atraviesa actualmente tras el ataque de Estados Unidos.