Ricardo Montaner expresó su preocupación tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Montaner junto a su familia, se establecieron en Maracaibo cuando él tenía seis años, allí desarrolló su carrera artística y además formó su familia. Sin embargo,en el año 2000 decidió mudarse a los Estados Unidos tras sufrir un secuestro exprés en Caracas, un episodio que marcó su vida y motivó su decisión de priorizar la seguridad familiar. A pesar de haber dejado el país, el artista latino se mostró preocupado por la situación que atraviesa actualmente tras el ataque de Estados Unidos.