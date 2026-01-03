Secciones
Ricardo Montaner expresó su preocupación tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

En sus historias de Instagram, el cantante pidió a Dios “que cuide y bendiga al pueblo venezolano” y que “los malos se vayan”.

RICARDO MONTANER, pidió que Venezuela sea libre. Foto archivo. RICARDO MONTANER, pidió que Venezuela sea libre. Foto archivo.
Hace 1 Hs

La tensión en América Latina crece tras el bombardeo que se produjo en la madrugada de este sábado en Caracas y otras zonas de Venezuela. Los medios internacionales describieron el hecho como un ataque militar de los Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en territorio venezolano. 

Rusia condenó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y habló de una “agresión armada”

Rusia condenó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y habló de una “agresión armada”

Según informó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales, su país habría llevado a cabo una operación a gran escala en la que capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron fuera del país. 

El anuncio se produjo mientras se reportaban explosiones y columnas de humo en la capital venezolana. Además miles de usuarios de redes sociales compartieron videos e imágenes del despliegue militar y los sonidos de combate.

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Ricardo Montaner hizo un pedido de paz para Venezuela

En este contexto, el cantante Ricardo Montaner, oriundo de Buenos Aires y radicado durante muchos años en Venezuela, se pronunció sobre los hechos a través de su cuenta de Instagram. En una historia, pidió a Dios “que cuide y bendiga al pueblo venezolano” y que “los malos se vayan”. Finalizó su pedido diciendo: “que tu paz y misericordia guíen el futuro de todos”.

Rusia ratificó su apoyo a Venezuela y denunció acciones de EEUU en el Caribe

Rusia ratificó su apoyo a Venezuela y denunció acciones de EEUU en el Caribe

Montaner junto a su familia,  se establecieron en Maracaibo cuando él tenía seis años, allí desarrolló su carrera artística y además formó su familia. Sin embargo,en el año 2000 decidió mudarse a los Estados Unidos tras sufrir un secuestro exprés en Caracas, un episodio que marcó su vida y motivó su decisión de priorizar la seguridad familiar. A pesar de haber dejado el país, el artista latino se mostró preocupado por la situación que atraviesa actualmente tras el ataque de Estados Unidos.

