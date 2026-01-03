Más allá del escándalo “barrial” de la AFA, el impacto del caso Venezuela proyecta más a Milei

Por todas esas cuestiones, que al hincha le importan, más las deportivas que las institucionales, el mundo del fútbol le dio decidídamente la espalda a los dirigentes que, dicho sea de paso, salvo honrosas excepciones, están duros en su silencio, como entablillados. “¿Cómo van a querer que se privatice el fútbol, si el fútbol ya es privado en cabeza de ellos que hacen y deshacen con la anuencia de la AFA? Tienen el cul… sucio, ¿cómo van a hablar?”, comentaba hace unos días en una rueda de amigos un periodista que conoció a Julio Grondona. “Al lado del Chiqui, Julio era un asceta…”, definió. Con todo este caramelito destapado por la prensa –y hay más todos los días- el gobierno nacional se está haciendo un picnic a varias bandas: la AFA y los K, en primer lugar.