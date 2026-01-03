Malestar en San Martín: Franco García no seguirá en el club y será refuerzo de Newell’s

La novela llegó a su fin. Después de semanas de rumores, versiones cruzadas y desmentidas públicas, en las últimas horas se confirmó que Franco “Wachi” García será refuerzo de Newell’s Old Boys y disputará la próxima edición de la Liga Profesional. El extremo cordobés viajará a Rosario para sumarse al plantel de la “Lepra”, luego de recibir una propuesta deportiva que, según su entorno, terminó de convencerlo.
La resolución sorprende porque hasta ayer el escenario parecía otro. En San Martín lo esperaban para firmar su nuevo contrato y sellar su continuidad, algo que el propio futbolista había transmitido puertas adentro. Incluso, días atrás, el delantero había desmentido públicamente cualquier posibilidad de incorporarse a Estudiantes de Río Cuarto, club recientemente ascendido a Primera, y en La Ciudadela daban por hecha su permanencia. Sin embargo, en las últimas horas su representante se comunicó con la dirigencia para avisar que García estaba camino a Rosario y que la oferta de Newell’s incluía un proyecto deportivo que consideraban superador.
Desde la comisión directiva de San Martín la reacción no fue neutra. Un allegado reconoció el malestar por la forma en la que se resolvió la situación. “Están muy molestos porque el jugador había explicado que seguiría en San Martín y estaba todo encaminado para que eso suceda”, confiaron cerca de Bolívar y Pellegrini. La sensación interna es que el giro fue repentino y que el cambio de escenario se produjo cuando la continuidad parecía acordada en términos generales.
El nombre de García fue protagonista absoluto del mercado “santo” desde hace semanas. Primero apareció la versión de Colón de Santa Fe, con sondeos confirmados desde el entorno del jugador. Luego surgió con fuerza Estudiantes de Río Cuarto, donde incluso lo daban por hecho como refuerzo, aunque el propio delantero salió a desmentirlo, asegurando que no había existido ningún tipo de contacto. En Tucumán, mientras tanto, la dirigencia insistía en que el vínculo estaba bien encaminado y que el extremo era parte de la estructura pensada para el nuevo ciclo.
El futbolista llegaría en las próximas horas a Rosario
El panorama cambió cuando Newell’s avanzó en silencio y presentó una propuesta concreta. El interés deportivo, el salto de categoría y el desafío de pelear en la máxima división inclinaron la balanza. Desde el entorno del jugador remarcan que no hubo especulación, sino una decisión tomada en función de la proyección profesional y de la oportunidad deportiva.
Así, la novela Franco García encontró su capítulo final. San Martín pierde a un futbolista que había logrado una rápida identificación con el hincha y que, según él mismo había expresado en reiteradas ocasiones, se sentía cómodo en el club. Pero también queda la sensación de una salida acelerada e inesperada en términos de tiempos y forma.