Malestar en San Martín: Franco García no seguirá en el club y será refuerzo de Newell’s

La resolución sorprende porque hasta ayer el escenario parecía otro. En San Martín lo esperaban para firmar su nuevo contrato y sellar su continuidad, algo que el propio futbolista había transmitido puertas adentro. Incluso, días atrás, el delantero había desmentido públicamente cualquier posibilidad de incorporarse a Estudiantes de Río Cuarto, club recientemente ascendido a Primera, y en La Ciudadela daban por hecha su permanencia. Sin embargo, en las últimas horas su representante se comunicó con la dirigencia para avisar que García estaba camino a Rosario y que la oferta de Newell’s incluía un proyecto deportivo que consideraban superador.