Secciones
LA GACETA
DeportesSan Martín de Tucumán

Malestar en San Martín: Franco García no seguirá en el club y será refuerzo de Newell’s

La dirigencia lo esperaba para firmar la continuidad, pero su representante avisó que viajará a Rosario.

A ROSARIO. García se convertirá en jugador de Newell's. A ROSARIO. García se convertirá en jugador de Newell's.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 13 Min

La novela llegó a su fin. Después de semanas de rumores, versiones cruzadas y desmentidas públicas, en las últimas horas se confirmó que Franco “Wachi” García será refuerzo de Newell’s Old Boys y disputará la próxima edición de la Liga Profesional. El extremo cordobés viajará a Rosario para sumarse al plantel de la “Lepra”, luego de recibir una propuesta deportiva que, según su entorno, terminó de convencerlo.

La resolución sorprende porque hasta ayer el escenario parecía otro. En San Martín lo esperaban para firmar su nuevo contrato y sellar su continuidad, algo que el propio futbolista había transmitido puertas adentro. Incluso, días atrás, el delantero había desmentido públicamente cualquier posibilidad de incorporarse a Estudiantes de Río Cuarto, club recientemente ascendido a Primera, y en La Ciudadela daban por hecha su permanencia. Sin embargo, en las últimas horas su representante se comunicó con la dirigencia para avisar que García estaba camino a Rosario y que la oferta de Newell’s incluía un proyecto deportivo que consideraban superador.

Desde la comisión directiva de San Martín la reacción no fue neutra. Un allegado reconoció el malestar por la forma en la que se resolvió la situación. “Están muy molestos porque el jugador había explicado que seguiría en San Martín y estaba todo encaminado para que eso suceda”, confiaron cerca de Bolívar y Pellegrini. La sensación interna es que el giro fue repentino y que el cambio de escenario se produjo cuando la continuidad parecía acordada en términos generales.

El nombre de García fue protagonista absoluto del mercado “santo” desde hace semanas. Primero apareció la versión de Colón de Santa Fe, con sondeos confirmados desde el entorno del jugador. Luego surgió con fuerza Estudiantes de Río Cuarto, donde incluso lo daban por hecho como refuerzo, aunque el propio delantero salió a desmentirlo, asegurando que no había existido ningún tipo de contacto. En Tucumán, mientras tanto, la dirigencia insistía en que el vínculo estaba bien encaminado y que el extremo era parte de la estructura pensada para el nuevo ciclo.

El futbolista llegaría en las próximas horas a Rosario

El panorama cambió cuando Newell’s avanzó en silencio y presentó una propuesta concreta. El interés deportivo, el salto de categoría y el desafío de pelear en la máxima división inclinaron la balanza. Desde el entorno del jugador remarcan que no hubo especulación, sino una decisión tomada en función de la proyección profesional y de la oportunidad deportiva.

Así, la novela Franco García encontró su capítulo final. San Martín pierde a un futbolista que había logrado una rápida identificación con el hincha y que, según él mismo había expresado en reiteradas ocasiones, se sentía cómodo en el club. Pero también queda la sensación de una salida acelerada e inesperada en términos de tiempos y forma.

Temas Primera NacionalFranco García
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Martín volvió al trabajo en el complejo con cuatro refuerzos y el regreso de un viejo conocido

San Martín volvió al trabajo en el complejo con cuatro refuerzos y el regreso de un viejo conocido

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

San Martín vendió a Banegas: Tigre compró el 80% del pase y lo blindó por tres años

San Martín vendió a Banegas: Tigre compró el 80% del pase y lo blindó por tres años

Lo más popular
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela
1

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
2

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
3

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación
4

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
5

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

La historia de Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez, y una captura con tintes cinematográficos
6

La historia de Nicolás Maduro, el "hijo de Hugo Chávez", y una captura con tintes cinematográficos

Más Noticias
Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

La historia de Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez, y una captura con tintes cinematográficos

La historia de Nicolás Maduro, el "hijo de Hugo Chávez", y una captura con tintes cinematográficos

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Comentarios