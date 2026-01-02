Secciones
Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Los primeros duelos de la competencia más federal se jugarán entre el 18 y el 21 de enero.

A poco menos de dos meses de la consagración de Independiente Rivadavia en la edición 2025, la Copa Argentina empezó a tomar forma para el nuevo año. La organización del certamen confirmó que los primeros cuatro partidos de 2026 se disputarán entre el 18 y el 21 de enero, marcando el inicio formal de una nueva temporada del torneo más federal del país.

Como ya es tradición, el campeón vigente será el encargado de abrir la competencia. La “Lepra” mendocina jugará el domingo 18 de enero frente a Estudiantes de Caseros, repitiendo una lógica que se dio en las últimas ediciones, cuando Patronato (2023) y Estudiantes de La Plata (2024) fueron los protagonistas del partido inaugural tras quedarse con el título.

Ese mismo día también habrá acción con el cruce entre Lanús y Sarmiento de La Banda, mientras que el lunes 19 será el turno de Estudiantes de La Plata, último campeón del fútbol argentino, que se medirá ante Ituzaingó, recientemente ascendido a la Primera B Metropolitana.

La primera tanda de encuentros se completará el miércoles 21 de enero, cuando Argentinos enfrente a Midland, uno de los equipos que viene de lograr el ascenso a la Primera Nacional. Por el momento, ninguno de estos partidos tiene sede ni horario confirmados, algo habitual en esta etapa inicial de la planificación.

En cuanto al resto de los cruces de 32avos de final, el calendario todavía no fue oficializado. De todos modos, siguiendo el esquema de temporadas anteriores, se espera que esos encuentros se programen entre febrero y abril, con el objetivo de avanzar de manera progresiva en el cuadro principal del torneo.

¿Qué pasa con el "Santo" y el "Decano"?

Mientras tanto, en Tucumán la atención sigue puesta en lo inmediato. San Martín y Atlético aún tienen pendientes sus compromisos correspondientes a la primera fase de la Copa Argentina, ante Estudiantes de Río Cuarto y Sportivo Barracas, respectivamente, partidos que terminarán de completar el panorama inicial para los equipos de nuestra provincia.

