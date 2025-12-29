Franco García habló sobre su futuro y les dejó un mensaje a los hinchas de San Martín

No es casualidad que acepte esta charla justo ahora, en pleno receso, cuando no hay partidos ni urgencias de vestuario y conseguir una charla a corazón abierto suele ser más difícil. El calendario se vació y dejó a los futbolistas frente al tiempo, algo que no siempre miran. “Wachi” está en Chile, resolviendo su situación con el club que alguna vez lo acogió. Son días que invitan a pensar. “Es un momento raro porque no estamos en competencia y uno está acostumbrado a entrenarse para jugar”, dijo. La frase encierra una incomodidad profunda. El cuerpo entrenado para el choque semanal sigue pidiendo domingo; y el domingo no llega.