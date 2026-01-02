San Martín volvió al trabajo en el complejo con cuatro refuerzos y el regreso de un viejo conocido

La vuelta del “Caco” García a San Martín

El caso de “Caco” García ocupa un capítulo especial dentro de este armado. Su regreso era una de las grandes incógnitas del mercado. Tras su paso por Aldosivi, su continuidad estaba en evaluación, pero su presencia en el entrenamiento despeja dudas. Con más de un centenar de partidos disputados en el club, nueve goles y 10 asistencias, su aporte futbolístico y su conocimiento del entorno son considerados factores claves por el cuerpo técnico. Además, su relación previa con Yllana, quien lo dirigió en Mar del Plata, aparece como un punto a favor para potenciar su rendimiento.