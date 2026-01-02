San Martín volvió al trabajo en el complejo con cuatro refuerzos y el regreso de un viejo conocido

El plantel de San Martín volvió a moverse después del receso por las fiestas y el regreso no fue uno más. Esta vez, el primer entrenamiento del año llegó cargado de señales, caras nuevas y decisiones que empiezan a ordenar el panorama pensando en la temporada que se aproxima. La práctica estaba programada para las 17 en el complejo “Natalio Mirkin” y, desde antes de que la pelota volviera a rodar, ya se intuía que la tarde traería novedades.
Bajo la conducción de Andrés Yllana, el plantel retomó los trabajos con los futbolistas que seguirán siendo tenidos en cuenta y que ya venían entrenándose en los últimos días. Pero no estuvieron solos: también participaron varios de los refuerzos, que serán oficializados en las próximas horas después de firmar sus respectivos contratos.
Entre los presentes estuvieron Jorge Juárez, Víctor Salazar, Lucas Diarte y Luciano Ferreyra. A ellos se sumó, Matías “Caco” García, que regresó al plantel tras finalizar su préstamo y volvió a ponerse a disposición del cuerpo técnico. Su retorno, por peso propio, se convirtió en una de las noticias más fuertes del mercado.
La jornada comenzó en el gimnasio, con tareas de fuerza y movilidad, y continuó luego en la cancha principal con una serie de pasadas aeróbicas para iniciar la puesta a punto. Fue el primer paso de una pretemporada en la que Yllana tendrá un rol central en la planificación diaria, con un enfoque en orden, intensidad y construcción colectiva.
En defensa, el nombre de mayor recorrido es el de Salazar, lateral derecho de 32 años, con pasado en Rosario Central y San Lorenzo y experiencia reciente en el fútbol paraguayo. Su llegada apunta a jerarquía y liderazgo. También estuvo Diarte, quien iniciará su tercer ciclo en La Ciudadela, aportando identificación y conocimiento de la categoría.
En la mitad de la cancha participó “Tucu” Juárez, volante con experiencia en la Primera Nacional, valorado por su polifuncionalidad. En ataque, Ferreyra llega proveniente de Central Norte de Salta como una apuesta por juventud, desequilibrio y profundidad por banda.
Todo esto sucede en paralelo a los anuncios oficiales realizados por el club en los últimos días: 11 bajas confirmadas y cuatro continuidades, en el marco de una reconfiguración del plantel que busca equilibrio entre recambio y pertenencia.
A ese movimiento se sumará en breve el defensor Ezequiel Parnisari, quien llegará para reforzar la zaga central.
La vuelta del “Caco” García a San Martín
El caso de “Caco” García ocupa un capítulo especial dentro de este armado. Su regreso era una de las grandes incógnitas del mercado. Tras su paso por Aldosivi, su continuidad estaba en evaluación, pero su presencia en el entrenamiento despeja dudas. Con más de un centenar de partidos disputados en el club, nueve goles y 10 asistencias, su aporte futbolístico y su conocimiento del entorno son considerados factores claves por el cuerpo técnico. Además, su relación previa con Yllana, quien lo dirigió en Mar del Plata, aparece como un punto a favor para potenciar su rendimiento.
Mientras tanto, la CD continúa avanzando en más incorporaciones. La prioridad es cubrir puestos puntuales y llegar al tramo más intenso de la pretemporada con la mayor parte del plantel definido. El trabajo entre la dirigencia y el área deportiva liderada por Facundo Pérez Castro es permanente y gira en torno a una idea central: evitar improvisaciones.
Por eso, el regreso al entrenamiento no fue solamente una vuelta a la rutina. Fue también una primera postal del plantel que empieza a tomar forma: jugadores que continúan, nombres que regresan, refuerzos con perfil definido y un entrenador involucrado en cada instancia del proceso.
Los próximos días traerán más confirmaciones oficiales. Por ahora, lo concreto es que la pelota volvió a rodar en el “Natalio Mirkin” y que San Martín empieza a construir, paso a paso, el equipo que afrontará el 2026.