San Martín vendió a Banegas: Tigre compró el 80% del pase y lo blindó por tres años

San Martín confirmó en las últimas horas la transferencia de Nahuel Banegas a Tigre. La noticia fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del club, en las que se detalló que la operación se concretó por el 80% de los derechos económicos, mientras que el “Santo” conservará el 20% restante, pensando en una futura reventa.
#PrimeraNacional— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) January 2, 2026
âDesde el Club A. San MartÃn informamos que el jugador, Nahuel Banegas, llegÃ³ a un acuerdo para la rescisiÃ³n de su contrato con nuestra instituciÃ³n.
El 5 de diciembre de 2022 llegÃ³ como primer refuerzo. Tras 56 partidos y 10 goles cerrÃ³ su ciclo comoâ¦ pic.twitter.com/eVRpTMti8y
El lateral tuvo una temporada y media de protagonismo en La Ciudadela. Entre 2023 y 2024, Banegas disputó 56 partidos oficiales con la camiseta de "santa" y convirtió 10 goles, números poco habituales para un defensor y que reflejan su incidencia ofensiva a lo largo de su ciclo. Su rendimiento lo convirtió en una pieza importante del equipo y terminó despertando el interés del club de Victoria.
Â¡BANEGAS SE QUEDA EN CASA!— Club AtlÃ©tico Tigre (@catigreoficial) December 31, 2025
El Club AtlÃ©tico Tigre comunica a sus socios, socias e hinchas que adquiriÃ³ la ficha de Nahuel Banegas, asegurando su continuidad en la instituciÃ³n.
El Matador llegÃ³ a un acuerdo con San MartÃn de TucumÃ¡n para comprar el 80% de susâ¦ pic.twitter.com/u3XdRzTuKl
Casi en simultáneo, Tigre también utilizó sus canales oficiales para confirmar la operación y anunciar que se aseguró la continuidad del jugador. Según informó el “Matador”, Banegas firmará contrato por tres temporadas, lo que consolida su vínculo con la institución y lo posiciona como una apuesta a mediano plazo.
De esta manera, San Martín cierra una transferencia que le permite oxigenar sus finanzas sin desprenderse por completo del pase del futbolista, mientras que Tigre suma y asegura a un lateral con recorrido, gol y experiencia reciente en el fútbol argentino.