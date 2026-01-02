San Martín vendió a Banegas: Tigre compró el 80% del pase y lo blindó por tres años

El lateral tuvo una temporada y media de protagonismo en La Ciudadela. Entre 2023 y 2024, Banegas disputó 56 partidos oficiales con la camiseta de "santa" y convirtió 10 goles, números poco habituales para un defensor y que reflejan su incidencia ofensiva a lo largo de su ciclo. Su rendimiento lo convirtió en una pieza importante del equipo y terminó despertando el interés del club de Victoria.