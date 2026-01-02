Secciones
San Martín vendió a Banegas: Tigre compró el 80% del pase y lo blindó por tres años

La operación le permite al "Santo" oxigenar sus finanzas; además conserva el 20% de la ficha, apostando a una reventa.

FELIZ. Mientras avanza en su recuperación tras la rotura de ligamentos, Banegas firmó con Tigre por tres años más. FELIZ. Mientras avanza en su recuperación tras la rotura de ligamentos, Banegas firmó con Tigre por tres años más.
Hace 2 Hs

San Martín confirmó en las últimas horas la transferencia de Nahuel Banegas a Tigre. La noticia fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del club, en las que se detalló que la operación se concretó por el 80% de los derechos económicos, mientras que el “Santo” conservará el 20% restante, pensando en una futura reventa.

El lateral tuvo una temporada y media de protagonismo en La Ciudadela. Entre 2023 y 2024, Banegas disputó 56 partidos oficiales con la camiseta de "santa" y convirtió 10 goles, números poco habituales para un defensor y que reflejan su incidencia ofensiva a lo largo de su ciclo. Su rendimiento lo convirtió en una pieza importante del equipo y terminó despertando el interés del club de Victoria.

Casi en simultáneo, Tigre también utilizó sus canales oficiales para confirmar la operación y anunciar que se aseguró la continuidad del jugador. Según informó el “Matador”, Banegas firmará contrato por tres temporadas, lo que consolida su vínculo con la institución y lo posiciona como una apuesta a mediano plazo.

De esta manera, San Martín cierra una transferencia que le permite oxigenar sus finanzas sin desprenderse por completo del pase del futbolista, mientras que Tigre suma y asegura a un lateral con recorrido, gol y experiencia reciente en el fútbol argentino.

