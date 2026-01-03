Secciones
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

La capital venezolana amaneció entre columnas de humo y cortes de luz, mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez exige una "prueba de vida inmediata".

Nicolás Maduro Nicolás Maduro
Hace 1 Hs

El escenario geopolítico internacional sufrió un vuelco histórico este sábado. El presidente Donald Trump anunció oficialmente que fuerzas estadounidenses ejecutaron con éxito un "ataque a gran escala" contra Venezuela, culminando con la captura de Nicolás Maduro.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque contra Venezuela y su líder, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", escribió el mandatario republicano en su red social Truth Social. 

Trump, que ha mantenido una postura de máxima presión contra el chavismo acusándolo de narcotráfico, convocó a una conferencia de prensa para esta tarde en su residencia de Mar-a-Lago para brindar los detalles operativos de la extracción.

La operación militar comenzó cerca de las 6 (hora argentina), despertando a Caracas con una serie de explosiones continuas que se prolongaron por casi una hora, acompañadas por el estruendo de aviones de combate volando a baja altura.

Los bombardeos fueron precisos y devastadores sobre la infraestructura de defensa. Los misiles impactaron de lleno en Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país y centro neurálgico del poder chavista, así como en la base aérea La Carlota, ubicada en el corazón de la ciudad, donde testigos reportaron vehículos blindados consumiéndose en llamas.

La ofensiva no se limitó a la capital: la "gravísima agresión militar", como la definió el oficialismo, se extendió a los estados de Miranda, Aragua y la zona costera de La Guaira, donde columnas de humo gris y naranja cubrían el horizonte al amanecer.

Mientras en algunos sectores acomodados de Caracas se escucharon gritos aislados de celebración, la ciudad amaneció mayormente en silencio y con un fuerte olor a pólvora. El miedo se apoderó de los residentes, muchos de los cuales se refugiaron en zonas sin ventanas durante los bombardeos.

"Sentí que las explosiones me levantaron de la cama", relató una vecina de La Guaira. Con cortes de luz generalizados y patrullas de encapuchados vigilando las calles, Venezuela enfrenta hoy un vacío de poder inédito y un futuro incierto.

El chavismo, acéfalo y en alerta

El gobierno venezolano reaccionó declarando el "Estado de Conmoción Exterior", una medida excepcional que otorga poderes especiales al Ejecutivo ante conflictos bélicos. Sin embargo, la incertidumbre en el Palacio de Miraflores es absoluta.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, primera en la línea de sucesión, admitió desconocer el paradero del mandatario y su esposa, Cilia Flores. En una declaración al canal estatal VTV, exigió al gobierno de Trump una "prueba de vida inmediata" de la pareja presidencial. Simultáneamente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó un despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos y misilísticos para la "defensa integral" de la nación.

Las reacciones en Latinoamerica

La intervención estadounidense provocó una fractura inmediata en la región. El presidente argentino, Javier Milei, celebró la noticia minutos después de conocerse los ataques. "La Libertad Avanza. Viva la libertad carajo", publicó en sus redes sociales, respaldando la acción de su aliado del norte. Horas antes, la Cancillería argentina ya había emitido una alerta recomendando a sus ciudadanos no viajar a Venezuela, anticipando la escalada.

En la vereda opuesta, el presidente colombiano Gustavo Petro condenó enérgicamente los hechos, afirmando que "bombardean con misiles a Venezuela". Ante la crisis, Petro ordenó la movilización de tropas a la frontera y solicitó una reunión urgente de la ONU y la OEA.

Comentarios