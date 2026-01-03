Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, primera en la línea de sucesión, admitió desconocer el paradero del mandatario y su esposa, Cilia Flores. En una declaración al canal estatal VTV, exigió al gobierno de Trump una "prueba de vida inmediata" de la pareja presidencial. Simultáneamente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó un despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos y misilísticos para la "defensa integral" de la nación.