Rusia ratificó su apoyo a Venezuela y denunció acciones de EEUU en el Caribe

Mensaje de Maduro

En paralelo, el presidente de Venezuela envió un mensaje navideño a la población, en el que sostuvo que la paz será “el destino y la gloria” del país, pese a las tensiones con Estados Unidos. “Sintámonos orgullosos de vivir en este tiempo lleno de desafíos y de nuevas posibilidades, porque este es el tiempo del renacer de Venezuela”, expresó Nicolás Maduro durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, acompañado por su esposa, Cilia Flores.