Rusia ratificó su apoyo a Venezuela y denunció acciones de EEUU en el Caribe

El gobierno de Rusia volvió a expresar su respaldo a Venezuela y cuestionó con dureza a Estados Unidos (EEUU) por su accionar en el mar Caribe. Desde Moscú acusaron a Washington de reactivar prácticas que compararon con la “piratería” y el “bandidaje”, en el marco de las tensiones que involucran al país sudamericano.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sostuvo este jueves 25 de diciembre que la situación en la región refleja un escenario de “anarquía” provocado por el bloqueo a Venezuela.
“Hoy presenciamos una completa anarquía en el mar Caribe, donde se están reavivando prácticas olvidadas de robo de bienes ajenos, concretamente la piratería y el bandidaje”, afirmó la portavoz de la Cancillería, Maria Zakharova.
En ese contexto, la vocera señaló que Rusia espera que prime “el pragmatismo” del presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar una escalada mayor. “Abogamos constantemente por una desescalada”, indicó.
“Esperamos que el pragmatismo y la racionalidad del presidente estadounidense Trump permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables para las partes, dentro del marco de las normas jurídicas internacionales”, agregó.
Zakharova también reafirmó el respaldo de Moscú al gobierno venezolano. “Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro para proteger la soberanía y los intereses nacionales, y mantener el desarrollo estable y seguro de su país”, subrayó, según consigno el sitio de noticias France24.
Mensaje de Maduro
En paralelo, el presidente de Venezuela envió un mensaje navideño a la población, en el que sostuvo que la paz será “el destino y la gloria” del país, pese a las tensiones con Estados Unidos. “Sintámonos orgullosos de vivir en este tiempo lleno de desafíos y de nuevas posibilidades, porque este es el tiempo del renacer de Venezuela”, expresó Nicolás Maduro durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, acompañado por su esposa, Cilia Flores.
La primera dama transmitió a su vez “un mensaje de amor y fraternidad” y afirmó que “el bien siempre se impondrá”. Mientras tanto, el canciller venezolano, Yván Gil, informó que el presidente ruso, Vladimir Putin, envió un saludo de Navidad a Maduro y reiteró su “solidaridad inalterable” frente a la “presión externa sin precedentes” que, según indicó, enfrenta Venezuela.
El respaldo internacional también incluyó a los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ratificaron su “inquebrantable unidad” con el gobierno venezolano en medio de lo que definieron como “grandes y formidables batallas”.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que no existe “asedio” ni “agresión” capaz de frenar el ánimo del pueblo. “Frente a quienes han querido perturbar las Navidades, la respuesta del pueblo venezolano ha sido de alegría, de felicidad pero siempre alerta”, afirmó en un mensaje difundido en su canal de Telegram.