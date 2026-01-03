Venezuela aseguró que los bombardeos de Estados Unidos impactaron contra poblaciones civiles

El comunicado completo

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional La gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos I y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y La prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.