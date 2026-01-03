La historia Nicolás Maduro, el "hijo de Hugo Chávez", y una captura con tintes cinematográficos

Nicolás Maduro supo construir alianzas con adversarios globales de los Estados Unidos: China, Irán y Rusia. Pese a los cuestionamientos, el hasta ahora presidente venezolano defendió los procesos electorales que lo mantuvieron en el poder por más de una década. Los definió como “transparentes” y “confiables”. En la región, tiene como aliados a Colombia y a Brasil, gobernados por Gustavo Petro y Lula da Silva, presidentes de izquierda cercanos al mandatario venezolano, que se pronunciaron también contra el ataque de los Estados Unidos en territorio bolivariano. En esa misma línea se inscribieron Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, dos ex mandatarios argentinos. Sin embargo, el mandatario actual, Javier Milei, se encolumnó tras EEUU y es uno de los hombres más críticos del régimen de Maduro.