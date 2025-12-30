Escándalo en la AFA: el titular de la UIF viajará a Estados Unidos para recabar información clave sobre la causa

En las últimas horas, se dio a conocer que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, tiene previsto viajar a Estados Unidos en enero para intercambiar información con organismos norteamericanos especializados en delitos financieros, en el marco de las causas que analizan presuntos desvíos de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino.
El funcionario mantendrá reuniones en Washington con autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), el organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de prevenir y detectar maniobras de lavado de dinero. Además, está previsto un encuentro en Miami con el fiscal de esa jurisdicción, donde se concentran varias de las sociedades bajo investigación.
El viaje se apoya en un convenio de cooperación vigente entre la UIF argentina y el FinCEN, que habilita el intercambio de información de inteligencia financiera a través de canales seguros. Ese mecanismo permite tanto requerir datos específicos como recibir reportes espontáneos sobre operaciones sospechosas que involucren a ciudadanos o entidades argentinas en territorio estadounidense, sin reemplazar los pedidos judiciales formales.
La decisión de avanzar con esta misión se tomó luego de que la Justicia argentina profundizara la investigación sobre TourProdEnter LLC, la empresa designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. La firma, administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni, aparece en el centro de un entramado financiero que incluye cuentas bancarias en Estados Unidos, transferencias millonarias y sociedades sin actividad declarada.
En paralelo al viaje de Starc, el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, ya solicitó información a al menos cuatro bancos estadounidenses para reconstruir el recorrido del dinero. La pesquisa busca determinar si el contrato de exclusividad firmado entre la AFA y TourProdEnter habilitó un esquema de recaudación y administración de fondos que excedió los límites habituales de una relación comercial.
Según surge de la documentación secuestrada en los allanamientos recientes, la empresa ligada a Faroni se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales que la AFA generó en el exterior durante los últimos cuatro años. Ese porcentaje alcanzó a contratos internacionales vinculados tanto a la entidad como a la Selección argentina. A su vez, la firma también percibió el 10% de las salidas de dinero asociadas a tareas de “logística”, como traslados y alojamientos, que formaron parte de los convenios comerciales desde 2021.
El acuerdo fue firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en sus roles de presidente y tesorero de la AFA, apenas un día después de que Gillette presentara formalmente la propuesta de trabajo con vigencia hasta fines de 2026. El contrato otorgó a TourProdEnter la representación comercial exclusiva en todo el mundo, con excepción del territorio argentino, y la habilitó a actuar como agente de cobro y pago de los contratos que gestionara.
La investigación apunta a que, a partir de ese esquema, la AFA acumuló más de U$S260 millones en cuentas bancarias de Estados Unidos por sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos. Sin embargo, solo una parte de esos fondos habría sido girada para financiar las actividades institucionales. Al menos U$S42 millones terminaron en sociedades radicadas en Florida que no registran empleados ni actividad comercial visible, mientras que otros 109,9 millones fueron enviados a un agente financiero en Uruguay que operó mediante un vehículo en las Islas Vírgenes Británicas.
El rol de la UIF será clave para profundizar el análisis de esa operatoria. Starc, un fiscal federal con experiencia en causas complejas, asumió este año al frente del organismo antilavado y ahora buscará coordinar acciones con sus pares estadounidenses para obtener información que permita avanzar sobre cuentas, transferencias y beneficiarios finales.
Con este viaje, la investigación sobre el circuito financiero de la AFA cruza definitivamente las fronteras. Mientras la Justicia argentina avanza con allanamientos, secuestro de documentación y pedidos de informes, la cooperación internacional aparece como una pieza central para esclarecer el destino de los fondos y el alcance real de las maniobras bajo sospecha.