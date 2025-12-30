Escándalo en la AFA: el titular de la UIF viajará a Estados Unidos para recabar información clave sobre la causa

Según surge de la documentación secuestrada en los allanamientos recientes, la empresa ligada a Faroni se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales que la AFA generó en el exterior durante los últimos cuatro años. Ese porcentaje alcanzó a contratos internacionales vinculados tanto a la entidad como a la Selección argentina. A su vez, la firma también percibió el 10% de las salidas de dinero asociadas a tareas de “logística”, como traslados y alojamientos, que formaron parte de los convenios comerciales desde 2021.