Escándalo en la AFA: Javier Faroni intentó salir del país en un vuelo privado y fue frenado por orden judicial

Al pasar por el control migratorio, el empresario fue notificado de una orden emitida horas antes que disponía su requisa y la retención de su teléfono celular. En ese momento, se le informó que no podía abandonar el país. La medida había sido solicitada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y ordenada por el juez federal Luis Armella, quien interviene en la causa que también investiga a la financiera Sur Finanzas.