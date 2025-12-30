Escándalo en la AFA: Javier Faroni intentó salir del país en un vuelo privado y fue frenado por orden judicial

El avance de la investigación judicial que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino encendió aún más las alarmas cuando se dio a conocer que Javier Faroni, empresario vinculado a la firma TourProdEnter (agente comercial de la AFA en el exterior) intentó abandonar el país en un vuelo privado, pero fue interceptado en Aeroparque por una orden judicial que le impidió salir del territorio nacional.
Según se reconstruyó a partir de fuentes judiciales y registros oficiales, el hecho ocurrió cerca de las 22 del domingo, cuando Faroni llegó al aeropuerto Jorge Newbery con la intención de abordar un avión privado rumbo a Uruguay. Llevaba dos bolsas y una mochila negra. Allí lo esperaba un vuelo contratado para regresar al país vecino, donde se encontraba su pareja, Erica Gillette, y el resto de su familia.
Al pasar por el control migratorio, el empresario fue notificado de una orden emitida horas antes que disponía su requisa y la retención de su teléfono celular. En ese momento, se le informó que no podía abandonar el país. La medida había sido solicitada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y ordenada por el juez federal Luis Armella, quien interviene en la causa que también investiga a la financiera Sur Finanzas.
Durante el procedimiento, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria constataron un dato que llamó la atención de los investigadores: Faroni no llevaba consigo ningún dispositivo electrónico. El parte oficial de la PSA consignó que la requisa arrojó resultado negativo en cuanto al hallazgo de celulares u otros elementos digitales, por lo que se dio intervención al Centro Operativo de Control para revisar los movimientos del empresario dentro de la terminal aérea.
Las cámaras de seguridad del aeropuerto comenzaron a ser analizadas por orden judicial. En las imágenes, Faroni aparece con lo que parecería ser un teléfono en su mano derecha en momentos previos al control, aunque no se detectó, al menos dentro de la aerostación, que lo haya descartado.
El intento de salida del país tomó por sorpresa a los investigadores. De hecho, la maniobra obligó a adelantar un allanamiento que estaba previsto para la mañana siguiente. Durante la madrugada, efectivos de la Policía Federal se presentaron en la vivienda de Faroni, ubicada en el barrio El Yacht, en Nordelta, para buscar documentación vinculada a TourProdEnter, la empresa registrada a nombre de Gillette en Miami en agosto de 2021.
Faroni había llegado a Buenos Aires ese mismo día por la mañana, a las 11.31, en un vuelo privado de la firma Baires Fly proveniente de Uruguay. Según indicaron fuentes del expediente, el empresario viajó a la Argentina para mantener reuniones y tenía previsto regresar esa misma noche. Tras varias horas retenido en Aeroparque, pudo retirarse por sus propios medios. Desde la investigación aclararon que nunca estuvo detenido.
Al momento del allanamiento, el empresario no se encontraba en su domicilio y, de acuerdo con fuentes judiciales, se retiró de Aeroparque con rumbo desconocido. La Justicia sigue ahora el rastro de sus movimientos y busca determinar qué ocurrió con el teléfono celular que debía ser secuestrado.
Faroni y Gillette están vinculados a TourProdEnter, la firma que en los últimos cuatro años recibió más de 260 millones de dólares en cuentas bancarias de Estados Unidos a partir de un contrato con la AFA. Tal como reveló La Nación en una investigación previa, solo una parte de esos fondos fue destinada a cubrir gastos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. El resto, al menos 42 millones de dólares, terminó en cuatro sociedades radicadas en Florida que no registran empleados ni actividad comercial comprobable.
Detrás de esas firmas aparecen personas con domicilio en Bariloche que, según la investigación periodística, registran deudas, ejecuciones fiscales y, en algunos casos, antecedentes de quiebra con presunción de fraude. Estos elementos llevaron a la Procelac a ampliar su presentación ante la Justicia y a profundizar la pesquisa sobre el circuito financiero armado a partir de TourProdEnter.
Antes de quedar bajo la lupa judicial, Faroni integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio político liderado por Sergio Massa. Su nombre volvió a quedar en el centro de la escena ahora como parte de una causa que investiga presuntas maniobras de desvío de fondos vinculadas al fútbol argentino.
Los allanamientos ordenados por el juez Armella se inscriben en el mismo expediente que ya había derivado en operativos en la sede de la AFA y en una veintena de clubes. Con el fallido intento de salida del país, la situación procesal de Faroni quedó aún más comprometida, mientras la Justicia avanza sobre el entramado de empresas, cuentas y transferencias que rodean a la conducción del fútbol argentino.