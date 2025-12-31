Escándalo AFA: la Justicia levantó la prohibición de salir del país a Javier Faroni tras los allanamientos

La conexión AFA y los negocios en EE.UU.

El nombre de Faroni cobró relevancia en la causa no solo por su actividad teatral, sino por su rol como nexo en millonarios negocios deportivos. Según investigaciones periodísticas que forman parte del expediente, su esposa, Érica Gillette, figuraría como titular de "TourProdEnter LLC", una firma radicada en Estados Unidos que gestiona la marca de la Selección Nacional, derechos de transmisión, sponsors y venta de entradas en el exterior.