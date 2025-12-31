Escándalo AFA: la Justicia levantó la prohibición de salir del país a Javier Faroni tras los allanamientos

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella, dejó sin efecto la prohibición de salida del país que pesaba sobre el empresario Javier Faroni. La medida se tomó apenas horas después de que el productor fuera interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Faroni intentaba abordar un vuelo hacia Uruguay, donde ya se encuentra su familia, cuando el personal de Migraciones le notificó la orden judicial en el marco de la causa "Sur Finanzas". La investigación pone la lupa sobre una financiera y sus presuntos vínculos con directivos de la AFA.
El misterio del teléfono desaparecido
Durante el operativo en Ezeiza, los agentes de la PSA requisaron a Faroni y sus pertenencias con resultado negativo en cuanto a elementos de interés inmediato. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los investigadores: el empresario no llevaba teléfono celular.
Ante la sospecha de que pudiera haberse desprendido del dispositivo antes de llegar al puesto de control, la Justicia solicitó la revisión de las cámaras de seguridad de la terminal aérea.
La conexión AFA y los negocios en EE.UU.
El nombre de Faroni cobró relevancia en la causa no solo por su actividad teatral, sino por su rol como nexo en millonarios negocios deportivos. Según investigaciones periodísticas que forman parte del expediente, su esposa, Érica Gillette, figuraría como titular de "TourProdEnter LLC", una firma radicada en Estados Unidos que gestiona la marca de la Selección Nacional, derechos de transmisión, sponsors y venta de entradas en el exterior.
La Justicia ordenó una tasación oficial de una propiedad de Faroni en San Isidro. Mientras el empresario declaró haberla comprado por U$S 1,8 millones, peritos de la Corte estiman que su valor real es significativamente superior, lo que podría abrir una nueva línea de investigación por inconsistencias patrimoniales.