Inocencia fiscal: 10 claves para entender la ley que busca movilizar los "dólares del colchón"

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de "Inocencia Fiscal", una pieza clave en el esquema económico de Javier Milei. Aunque popularmente se la asocia con los "dólares en el colchón", la norma va más allá, porque busca desmantelar lo que el oficialismo considera un sistema de "persecución tributaria" para fomentar la inversión y el consumo de ahorros no declarados sin temor a represalias penales.