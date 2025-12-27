Inocencia fiscal: 10 claves para entender la ley que busca movilizar los "dólares del colchón"

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de "Inocencia Fiscal", una pieza clave en el esquema económico de Javier Milei. Aunque popularmente se la asocia con los "dólares en el colchón", la norma va más allá, porque busca desmantelar lo que el oficialismo considera un sistema de "persecución tributaria" para fomentar la inversión y el consumo de ahorros no declarados sin temor a represalias penales.
A continuación, las 10 claves para entender cómo impactará en el bolsillo y en la relación con la nueva agencia ARCA (ex AFIP):
1- Se presume la "buena fe" del contribuyente
El cambio de paradigma es total: el Estado ahora debe considerar que el ciudadano es cumplidor salvo que demuestre lo contrario. Se termina la presunción automática de maniobra evasiva. El fisco deberá centrar sus denuncias solo cuando existan pruebas claras de dolo o engaño.
2- Saltos récord en los montos de evasión
Se actualizaron los umbrales para que una deuda pase de ser una infracción administrativa a un delito penal.
Evasión simple: el piso saltó de $1,5 millones a **$100 millones.
Evasión agravada: el mínimo subió de $15 millones a **$1.000 millones.
Facturas apócrifas: el límite para ser considerado delito pasó de $1,5 millones a **$100 millones**.
3- El fin de la "persecución eterna": plazos de prescripción
Para los contribuyentes inscriptos y cumplidores, el plazo de prescripción (el tiempo que tiene el Estado para reclamar una deuda) se reduce de cinco a tres años. Esto otorga mayor seguridad jurídica, ya que el pasado tributario se "cierra" más rápido. Para los no inscriptos, el plazo sigue siendo de 10 años.
4- ¿Es un nuevo blanqueo?
No técnicamente. La ley no ofrece un perdón general de impuestos ni un régimen de exteriorización como los anteriores. Sin embargo, funciona como un "blanqueo indirecto": al elevar los montos de control y eliminar presunciones, permite que una persona pueda usar sus ahorros (hasta $100 millones) con un riesgo mínimo de ser perseguida penalmente por el origen de esos fondos.
5- Régimen Simplificado de Ganancias
Se crea un esquema opcional para personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones. La ARCA confeccionará la declaración jurada con los datos que ya posee. Quien pague en término bajo este sistema queda eximido de explicar variaciones patrimoniales o consumos, "blindando" sus ahorros previos.
6- Extinción de la acción penal
La ley establece un principio de coherencia: si la facultad del fisco para reclamar el dinero administrativamente ya prescribió, la acción penal también se extingue automáticamente. El Estado no podrá perseguir penalmente a alguien por una deuda que ya no tiene derecho a cobrar.
7- Una "segunda oportunidad"
Se mantiene la posibilidad de evitar la cárcel si el contribuyente paga la deuda y los intereses antes de que se formalice la denuncia penal. Este beneficio de "fuga" del proceso penal podrá utilizarse una sola vez en la vida.
8- Actualización por inflación (UVA)
Para evitar que la inflación vuelva irrelevantes estos nuevos montos (como ocurrió con la ley de 2017), todos los valores se actualizarán anualmente cada 1 de enero, a partir de 2027, utilizando la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
9- Alivio para Pymes y particulares
La norma introduce una reducción drástica de multas administrativas para personas humanas y pequeñas empresas. Los descuentos pueden llegar hasta el 90%, siempre que no se trate de grandes contribuyentes. El objetivo es que la sanción no sea letal para la economía de un pequeño comercio.
10. Menos "discrecionalidad" estatal
La ley elimina la suspensión automática de la prescripción cuando se inicia una inspección (determinación de oficio). Esto obliga a los inspectores de la ARCA a trabajar con plazos más acotados y evita que las fiscalizaciones se extiendan indefinidamente en el tiempo como herramienta de presión.