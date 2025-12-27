Secciones
LA GACETA
Política

El oficialismo consiguió aval en el Senado para el Régimen de Inocencia Fiscal

La iniciativa redefine los criterios de persecución penal tributaria. Los votos de Ávila, Mendoza y Manzur.

INOCENCIA FISCAL: El proyecto redefine la persecución penal tributaria. INOCENCIA FISCAL: El proyecto redefine la persecución penal tributaria.
Hace 1 Hs

Con 43 votos positivos, 26 negativos y cero abstenciones, el Gobierno consiguió la aprobación del Régimen de Principio de Inocencia Fiscal, que busca incentivar que los argentinos “saquen los pesos y dólares de abajo del colchón” y los inyecten en la economía. La senadora Beatriz Ávila votó a favor del proyecto, mientras que Sandra Mendoza y Juan Manzur lo hicieron en contra.

La finalidad del proyecto es reducir la presión penal y administrativa sobre contribuyentes considerados de “buena fe” y concentrar los controles en maniobras graves y dolosas. Uno de los ejes centrales es el principio de Inocencia Fiscal. La norma parte de la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario.

En la práctica, esto implica que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya no podrá denunciar automáticamente ante la Justicia penal en todos los casos, especialmente cuando las diferencias surjan de criterios interpretativos, cuestiones técnico-contables o presunciones legales sin otros elementos de prueba. En esa línea, el proyecto actualiza los montos a partir de los cuales una infracción pasa a ser delito penal. El umbral para la evasión simple sube de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada se eleva de $15 millones a $1000 millones.

El Senado aprobó el proyecto de ley de inocencia fiscal

El Senado aprobó el proyecto de ley de inocencia fiscal

Otra clave es la posibilidad de extinguir la acción penal. Si una causa ya fue iniciada, el contribuyente podrá cerrarla pagando la totalidad de la deuda más un adicional del 50%, siempre que lo haga dentro de los 30 días. Este beneficio solo podrá utilizarse una vez por persona o empresa. Además, el proyecto establece que si prescriben las facultades del Estado para determinar o exigir un tributo, también se extingue la persecución penal asociada.

Ganancias

La iniciativa también apunta a acotar los plazos de revisión y reclamo del fisco. Se propone un esquema de prescripción de tres, cinco o 10 años, según el nivel de cumplimiento del contribuyente. Para quienes cumplan regularmente, el plazo general se reduce de cinco a tres años. En el caso de no inscriptos, se mantiene en 10.

¿Qué propone el principio de inocencia fiscal?

¿Qué propone el principio de inocencia fiscal?

Otro capítulo relevante es el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, al que pueden adherir personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. En este esquema, el impuesto se calculará sobre la facturación y no sobre la evolución patrimonial, y la declaración será confeccionada por el propio organismo recaudador en base a la información disponible. Quienes paguen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo errores graves.

Temas Beatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaJuan ManzurSandra MendozaAgencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió
1

Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global
2

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026
3

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
4

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad
5

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Más Noticias
Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Comentarios