El Senado aprobó el proyecto de ley de inocencia fiscal

El Gobierno aprobó este viernes en el Senado el proyecto de Inocencia fiscal, con el objetivo de incentivar la declaración de los "dólares del colchón". La iniciativa eleva los montos a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) penalizará una evasión impositiva e incorpora una advertencia que había realizado la oposición sobre las multas automáticas.