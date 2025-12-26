El Senado aprobó el proyecto de ley de inocencia fiscal

El Gobierno aprobó este viernes en el Senado el proyecto de Inocencia fiscal, con el objetivo de incentivar la declaración de los "dólares del colchón". La iniciativa eleva los montos a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) penalizará una evasión impositiva e incorpora una advertencia que había realizado la oposición sobre las multas automáticas.
Para ese fin, el Poder Ejecutivo ofrecerá garantías legales a los contribuyentes respecto de eventuales procesos penales en próximos gobiernos.
El detalle del proyecto indica que se entenderá como evasión toda aquella operación que transgreda una obligación impositiva por un monto mayor a $100 millones. Asimismo, para la evasión agravada el monto mínimo pasará de $15 millones a $1.000 millones, aunque si intervienen personas físicas, jurídicas, estructuras legales o jurisdicciones que dificulten identificar al responsable, el mínimo sube de $2 millones a $200 millones. Si se utilizan facturas o documentos falsos, la cifra se eleva de $1,5 millones a $100 millones.