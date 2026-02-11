Secciones
Preocupación docente por las paritarias

ATEP solicitará la reforma del nomenclador docente.

Nora Yenad Nora Yenad
11 Febrero 2026

La secretaria adjunta de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Nora Yenad, habló de la situación salarial de los docentes, en el marco de la próxima apertura de paritarias con el Gobierno. Resaltó que el contexto es “más que preocupante” y adelantó que pedirán al Poder Ejecutivo provincial la reforma del nomenclador docente.

“(Hay que) elevar los puntos de los cargos. Actualmente, el cargo de maestro de grado tiene una valoración de 181 puntos. Entonces, cuando se va a la mesa salarial, se aumenta el punto índice de ese cargo. Entonces se multiplica el valor índice con el valor cargo y esto da el básico del aumento que va a tener el docente. Ahora lo que vamos a proponer es una reforma para que eso impacte positivamente en la negociación salarial”, señaló Yenad.

Crisis

Asimismo, la docente manifestó que las condiciones salariales de los educadores son alarmantes. “Todos sabemos el contexto que estamos viviendo y como el día a día nos está condicionando la subsistencia; no el existir dentro del bienestar, como debería ser. Estamos expectantes a esta convocatoria, q extraoficialmente sabemos que la semana que viene ya van a ser citados todos los gremios”, indicó.

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

Yenad expresó su preocupación por el modo en que se planteará el índice de inflación en la mesa de negociación. “Eso a nosotros nos tiene despiertos, porque todos sabemos lo que está pasando con ese tema. Entonces, queremos saber cuáles van a ser estos disparadores para la negociación salarial”, dijo. Y explicó: “nosotros sabemos que no hay un índice de inflación. O nos llevamos de lo que pasa dentro del Indec o nos llevamos de lo que se publica en los medios. Son dos realidades distintas; no sabemos sobre cuál realidad nos vamos a parar para poder negociar. Lo que sí sabemos es que la inflación que para nosotros es ‘la oficial’, no es real”.

