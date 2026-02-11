Carnaval en Tucumán: ritual, música y fiesta popular

La grilla reúne figuras de peso de la escena tropical y popular. El show estará encabezado por Karina “La Princesita”, una de las voces femeninas más convocantes de la cumbia argentina, junto con Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, referentes del cuarteto cordobés. La noche se completa con las presentaciones de Daniel Agostini, Los Herrera y Vacomoloko, en una combinación que promete mantener la energía alta hasta entrada la madrugada. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en las boleterías del club, en La Rockería (Buenos Aires 39, local 6), en el hotel Altos del Norte (Francia 02) y de manera online a través de Norte Ticket.