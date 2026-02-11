Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Personal de la División Homicidios, bajo la coordinación de los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, analizó imágenes captadas por cámaras de seguridad y reunió indicios que permitirían sostener que Gordillo no estuvo presente en el momento en que se cometió el crimen. Por pedido del fiscal Gallo, la mujer fue acusada de haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo de la víctima, en la eliminación de su teléfono celular y en la fuga de Sosa. El juez Bernardo L’Erario Babot le dictó prisión preventiva por el plazo de tres meses. En esa audiencia dijo que ya no era la pareja de Sosa.