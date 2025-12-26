Jair Bolsonaro fue operado en Brasilia y avaló a su hijo Flávio como su sucesor político

En un complejo escenario que combina su delicado estado de salud con su situación judicial, el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sometido a una doble cirugía por hernia en un hospital de Brasilia. Mientras el ex mandatario se recuperaba de la intervención, su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, confirmó que recibió el aval de su padre para competir por la presidencia el próximo año.