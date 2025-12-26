Jair Bolsonaro fue operado en Brasilia y avaló a su hijo Flávio como su sucesor político

En un complejo escenario que combina su delicado estado de salud con su situación judicial, el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sometido a una doble cirugía por hernia en un hospital de Brasilia. Mientras el ex mandatario se recuperaba de la intervención, su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, confirmó que recibió el aval de su padre para competir por la presidencia el próximo año.
La operación, realizada en el Hospital DF Star, se extendió por tres horas y media. Según el parte médico firmado por los doctores Claudio Birolini y Ramos Caiado, el procedimiento finalizó sin complicaciones y Bolsonaro permanecerá internado entre cinco y siete días bajo cuidados posoperatorios.
El peso de la herencia política
A pesar de su situación procesal -cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado-, Bolsonaro envió un mensaje político decisivo. A través de una carta manuscrita leída por su hijo, el exlíder del Partido Liberal (PL) designó a Flávio como el referente para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en los próximos comicios.
“Representa la continuidad del camino de prosperidad que comencé. Debemos restablecer la conducción de Brasil con lealtad a las aspiraciones del pueblo”, expresó el ex presidente en el texto fechado el 25 de diciembre.
Restricciones judiciales
La salida de prisión para la intervención fue autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien sin embargo rechazó el pedido de arresto domiciliario tras el alta.
Bolsonaro regresará a su celda de 12 metros cuadrados en la sede de la Policía Federal una vez que finalice su recuperación. Cabe recordar que su salud ha sido frágil desde el atentado que sufrió en 2018, habiéndose sometido a más de seis cirugías abdominales desde entonces.