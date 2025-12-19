Secciones
Mundo

Lula vetará ley que reduce la pena Bolsonaro

El ex presidente, condenado a 27 años.

Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro.
Hace 3 Hs

BRASILEÑO, Brasil.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que vetará una ley aprobada por el Congreso que podría rebajar la pena de 27 años de cárcel del ex presidente Jair Bolsonaro por golpismo.

“Cuando llegue a mi mesa, la vetaré”, dijo Lula en una rueda de prensa en Brasilia, al día siguiente de que el Senado diera luz verde a la norma.

El veto del mandatario izquierdista podría no obstante ser derrumbado luego por el Congreso, de mayoría conservadora.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la corte a 27 años de cárcel por tratar de impedir en 2022 la asunción de Lula.

Con la nueva norma, su tiempo de prisión efectivo, calculado por la justicia hasta 2033, podría quedar en algo más de dos años.

El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras del Congreso, justo antes del receso navideño.

La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas, de 70 años, encarcelado desde finales de noviembre en las dependencias de la policía federal en Brasilia.

Pero también puede conceder libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

“Tiene que pagar”

El presidente brasileño ha dicho que su antecesor “tiene que pagar” la condena impuesta por la corte suprema, pero este jueves reconoció que es parte del “juego” político que el Congreso pueda derribar su veto.

Los aliados de Bolsonaro en el Congreso subrayan sin embargo que seguirán promoviendo una amnistía total.

Flávio Bolsonaro dice que su padre lo designó como su sucesor político

Flávio Bolsonaro dice que su padre lo designó como su sucesor político

“No era exactamente lo que queríamos, no era por lo que estábamos luchando, pero es lo que era posible en esta coyuntura”, dijo tras la votación el senador Flávio Bolsonaro, designado por su padre Jair como candidato de la derecha en las presidenciales de 2026.

De su lado, Lula prevé presentarse para un cuarto mandato.

El izquierdista dijo este jueves que no iba a “juzgar a un hijo de Bolsonaro”. Pero confió en que “la extrema derecha no volverá a gobernar Brasil”.

Paralelamente, los abogados del expresidente piden que sea trasladado a un hospital rápidamente para someterse a dos cirugías, una para tratar un hipo recurrente y otra para reparar una hernia inguinal.

Bolsonaro, a cárcel común: el fallo llega tras el intento del ex mandatario por quemar su tobillera

Bolsonaro, a cárcel común: el fallo llega tras el intento del ex mandatario por quemar su tobillera

Bolsonaro ha sido operado en varias ocasiones debido a una puñalada que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Su defensa también pidió que el ex mandatario de ultraderecha regrese a prisión domiciliaria -donde permaneció varios meses desde agosto- por su estado de salud.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJair Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lula apura la firma del pacto entre la Unión Europea y el Mercosur

Lula apura la firma del pacto entre la Unión Europea y el Mercosur

Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Comentarios