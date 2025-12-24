Bolsonaro podrá salir de la cárcel para Navidad

BRASILIA, Brasil.- La corte suprema de Brasil aprobó este martes que el ex presidente Jair Bolsonaro salga hoy de prisión para ser sometido a una cirugía por una hernia inguinal el 25 de diciembre. La operación del condenado, de 70 años, fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio en el que el ex mandatario de ultraderecha fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.