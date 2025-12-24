Secciones
LA GACETA
Mundo

Bolsonaro podrá salir de la cárcel para Navidad

Permiso de la Justicia para operarse.

Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro.
Hace 4 Hs

BRASILIA, Brasil.- La corte suprema de Brasil aprobó este martes que el ex presidente Jair Bolsonaro salga hoy de prisión para ser sometido a una cirugía por una hernia inguinal el 25 de diciembre. La operación del condenado, de 70 años, fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio en el que el ex mandatario de ultraderecha fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Será la primera vez que Bolsonaro deja las dependencias de la policía federal en Brasilia donde fue encarcelado a finales de noviembre. Será hospitalizado en el DF Star, una clínica privada en Brasilia donde ya fue operado en el pasado.

La defensa había pedido a la justicia permiso para dos intervenciones quirúrgicas: una por una hernia inguinal y otra para el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente.

Bolsonaro sufre secuelas del ataque con arma blanca que sufrió en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

Moraes ordenó a la policía que garantice “vigilancia las 24 horas del día” con un mínimo de dos agentes en la puerta de la habitación de Bolsonaro en el hospital. Prohíbe además que tenga acceso a computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El juez aprobó la presencia de su esposa, Michelle Bolsonaro, como acompañante, a la vez que abrió la posibilidad de otras visitas “previa autorización judicial”.

Una evaluación médica de la Policía Federal, a solicitud de Moraes, determinó que las intervenciones estaban justificadas.

Lula vetará ley que reduce la pena Bolsonaro

Lula vetará ley que reduce la pena Bolsonaro

La fiscalía de Brasil avaló más temprano el pedido presentado este mismo martes por la defensa. Moraes rechazó el viernes un nuevo pedido de los abogados de Bolsonaro que buscaba que el ex gobernante cumpliese su pena en arresto domiciliario, así como un recurso sobre el fondo del caso que intentaba anular la condena.

Sin apelaciones

La corte suprema dictaminó en noviembre que se habían agotado todas las posibles apelaciones para el expresidente, quien comenzó a cumplir su condena en un cuarto de la sede de la Policía Federal en Brasilia. Fue trasladado allí de manera por quemar la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria preventiva.

Flávio Bolsonaro dice que su padre lo designó como su sucesor político

Flávio Bolsonaro dice que su padre lo designó como su sucesor político

Bolsonaro fue declarado culpable de liderar una “organización criminal” que conspiró para asegurar su “control autoritario del poder” tras su derrota electoral ante el actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre de 2022.

El Congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó la semana pasada un proyecto de ley que puede reducir su tiempo efectivo de cárcel en algo más de dos años.

El presidente Lula aseguró que vetaría el texto, aunque los parlamentarios pueden a su vez derribar el veto.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJair Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lula vetará ley que reduce la pena Bolsonaro

Lula vetará ley que reduce la pena Bolsonaro

Lula apura la firma del pacto entre la Unión Europea y el Mercosur

Lula apura la firma del pacto entre la Unión Europea y el Mercosur

Brasil y México se ofrecen a mediar en la crisis en el Caribe

Brasil y México se ofrecen a mediar en la crisis en el Caribe

Javier Milei cuestionó la burocracia del Mercosur y apoyó la presión de EEUU sobre Venezuela

Javier Milei cuestionó la "burocracia" del Mercosur y apoyó la presión de EEUU sobre Venezuela

Donald Trump no descartó una guerra con Venezuela y elevó la presión sobre Nicolás Maduro

Donald Trump no descartó una guerra con Venezuela y elevó la presión sobre Nicolás Maduro

Lo más popular
Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición
1

Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición

La trama oculta de la rivalidad entre Ale y Gardelitos
2

La trama oculta de la rivalidad entre Ale y Gardelitos

3

Que no se naturalice la violencia en el fútbol

4

Cartas de lectores: Feliz Navidad

5

Cartas de lectores: balance 2025

6

Cartas de lectores: Ordenar el caos sobre dos ruedas

Más Noticias
Pan dulce: el paso a paso de un clásico que resiste modas

Pan dulce: el paso a paso de un clásico que resiste modas

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Fiestas de fin de año con detalles hechos a mano

Fiestas de fin de año con detalles hechos a mano

“La Odisea” y un futuro que la ata con la Scaloneta

“La Odisea” y un futuro que la ata con la Scaloneta

Villancicos y la Misa Criolla en la previa de la Nochebuena

Villancicos y la Misa Criolla en la previa de la Nochebuena

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios