Brasil: Jair Bolsonaro fue operado con éxito por una hernia inguinal y continuará internado

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica para corregir una hernia inguinal. Según informó su esposa, Michelle Bolsonaro, la operación se desarrolló “con éxito” y sin complicaciones.
El dirigente conservador, de 70 años, se encuentra detenido desde finales de noviembre y ayer salió por primera vez del complejo policial donde permanece recluido para ser trasladado a un hospital de Brasilia.
“Cirugía finalizada con éxito, sin complicaciones. Ahora, a esperar que despierte de la anestesia”, comunicó Michelle Bolsonaro a través de una publicación en su cuenta de Instagram.
Los médicos del ex mandatario habían anticipado que la operación tendría una duración aproximada de cuatro horas y que la internación se extendería entre cinco y siete días. El doctor Claudio Birolini explicó que se trata de una intervención compleja, aunque programada y estandarizada. “No existe cirugía sencilla. Pero es una cirugía estandarizada programada, así que esperamos que el procedimiento se lleve a cabo sin mayores complicaciones”, señaló el miércoles.
La salud de Jair Bolsonaro
El ex presidente arrastra secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, lesión que requirió varias cirugías mayores. Tras esta intervención, los médicos evaluarán si es posible realizarle un procedimiento adicional: un bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, debido a un hipo recurrente, explicó Birolini.
Bolsonaro había estado bajo arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre, pero ingresó a prisión antes de lo previsto luego de intentar dañar su tobillera electrónica. Actualmente permanece recluido en una habitación pequeña equipada con frigobar, aire acondicionado y un televisor, dentro de una sede de la Policía Federal en Brasilia.