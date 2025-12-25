Secciones
LA GACETA
Mundo

Brasil: Jair Bolsonaro fue operado con éxito por una hernia inguinal y continuará internado

El ex presidente se encuentra detenido desde finales de noviembre y ayer salió por primera vez del complejo policial donde permanece recluido para ser trasladado a un hospital de Brasilia.

Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro.
Hace 1 Hs

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica para corregir una hernia inguinal. Según informó su esposa, Michelle Bolsonaro, la operación se desarrolló “con éxito” y sin complicaciones.

El dirigente conservador, de 70 años, se encuentra detenido desde finales de noviembre y ayer salió por primera vez del complejo policial donde permanece recluido para ser trasladado a un hospital de Brasilia.

“Cirugía finalizada con éxito, sin complicaciones. Ahora, a esperar que despierte de la anestesia”, comunicó Michelle Bolsonaro a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Los médicos del ex mandatario habían anticipado que la operación tendría una duración aproximada de cuatro horas y que la internación se extendería entre cinco y siete días. El doctor Claudio Birolini explicó que se trata de una intervención compleja, aunque programada y estandarizada. “No existe cirugía sencilla. Pero es una cirugía estandarizada programada, así que esperamos que el procedimiento se lleve a cabo sin mayores complicaciones”, señaló el miércoles.

La salud de Jair Bolsonaro

El ex presidente arrastra secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, lesión que requirió varias cirugías mayores. Tras esta intervención, los médicos evaluarán si es posible realizarle un procedimiento adicional: un bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, debido a un hipo recurrente, explicó Birolini.

Bolsonaro había estado bajo arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre, pero ingresó a prisión antes de lo previsto luego de intentar dañar su tobillera electrónica. Actualmente permanece recluido en una habitación pequeña equipada con frigobar, aire acondicionado y un televisor, dentro de una sede de la Policía Federal en Brasilia.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJair Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada
3

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
5

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones
6

Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones

Más Noticias
Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de encerronas y robos

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de "encerronas" y robos

El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Trump confirmó el inicio de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina

Trump confirmó el inicio de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Comentarios