Brasil: Jair Bolsonaro fue operado con éxito por una hernia inguinal y continuará internado

Los médicos del ex mandatario habían anticipado que la operación tendría una duración aproximada de cuatro horas y que la internación se extendería entre cinco y siete días. El doctor Claudio Birolini explicó que se trata de una intervención compleja, aunque programada y estandarizada. “No existe cirugía sencilla. Pero es una cirugía estandarizada programada, así que esperamos que el procedimiento se lleve a cabo sin mayores complicaciones”, señaló el miércoles.