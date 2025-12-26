Secciones
Presupuesto 2026: el artículo que pone en vilo los fondos para las universidades y la ciencia

El oficialismo busca derogar los pisos históricos de inversión en esos dos ítems. La oposición advierte sobre un "retroceso estructural" en el sistema.

Victoria Villarruel, titular del Senado de la Nación. Victoria Villarruel, titular del Senado de la Nación.
Hace 1 Hs

El Senado de la Nación afronta hoy un debate que trasciende el equilibrio fiscal. Se trata de la definición del modelo educativo y científico para los próximos años. El punto de mayor fricción en el Presupuesto 2026 es el Artículo 30, una disposición que busca eliminar la obligatoriedad de los pisos de inversión que rigen actualmente.

La propuesta oficialista apunta a dejar sin efecto las leyes que garantizan un piso del 6% del PBI para educación y el incremento progresivo hasta el 1% para ciencia y tecnología. Según el Gobierno, estos porcentajes fueron históricamente incumplidos y su eliminación otorgaría la "flexibilidad" necesaria para alcanzar el superávit fiscal.

Sin embargo, para las universidades nacionales y los organismos científicos, la medida representa un "cheque en blanco" para el ajuste. De aprobarse, el financiamiento dejaría de ser una política de Estado protegida por ley para quedar sujeto a la discrecionalidad de la coyuntura económica.

Mientras tanto, la comunidad académica sigue con alarma este punto, dado que la falta de un piso legal agrava la incertidumbre sobre el sostenimiento de salarios, infraestructura y programas de investigación para 2026.

