Presupuesto 2026: el "núcleo duro" del Gobierno busca destrabar la negociación para su sanción

El Gobierno nacional activó este mediodía un nuevo cónclave de su mesa política con una misión urgente: blindar el Presupuesto 2026 y suturar las heridas tras la accidentada sesión en la Cámara de Diputados. Pese a encontrarse en el edificio, el presidente Javier Milei optó por delegar la negociación en sus colaboradores más cercanos para recibir a un coro evangélico en una actividad navideña.