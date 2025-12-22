Secciones
Política

Presupuesto 2026: el "núcleo duro" del Gobierno busca destrabar la negociación para su sanción

Con el Presidente enfocado en la agenda protocolar, los principales operadores libertarios se reunieron en la Casa Rosada para reordenar la estrategia legislativa tras el traspié en Diputados.

CASA ROSADA: Adorni. CASA ROSADA: Adorni.
Hace 21 Min

El Gobierno nacional activó este mediodía un nuevo cónclave de su mesa política con una misión urgente: blindar el Presupuesto 2026 y suturar las heridas tras la accidentada sesión en la Cámara de Diputados. Pese a encontrarse en el edificio, el presidente Javier Milei optó por delegar la negociación en sus colaboradores más cercanos para recibir a un coro evangélico en una actividad navideña.

La reunión, que se desarrolló en la planta baja de la Casa Rosada, estuvo liderada por figuras clave del esquema oficialista, incluyendo al asesor Santiago Caputo, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y ministros del gabinete.

El objetivo central fue procesar el "sabor agridulce" de la última semana, aunque el oficialismo logró la media sanción general del Presupuesto con 132 votos, sufrió una derrota significativa en capítulos clave que no contaron con el respaldo de los gobernadores aliados.

Las tensiones con las provincias

El desaire de los mandatarios provinciales en la votación de los artículos más drásticos encendió las alarmas en Balcarce 50. “La dinámica se volvió a desordenar”, admitieron fuentes oficiales, al reconocer que el intento de un "tratamiento exprés" de las reformas terminó desgastando los acuerdos previos.

Pese a las versiones cruzadas sobre un posible veto presidencial, el propio Milei intentó bajar el tono a la polémica al destacar que lo más importante es que el proyecto respeta el "déficit cero". Ahora, la estrategia se traslada al Senado, donde el oficialismo buscará salvar lo que queda del año legislativo antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

El orden de prioridades

La hoja de ruta que se trazó en el encuentro de hoy no termina en el Presupuesto. La Libertad Avanza busca aprovechar el tramo final del año para avanzar con la Reforma Laboral, aunque el clima de desconfianza con los bloques aliados y los gobernadores obliga a un reordenamiento táctico que la mesa política espera consolidar en las próximas horas.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaCasa RosadaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónLuis CaputoJavier MileiManuel AdorniGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El oficialismo busca blindar el Presupuesto nacional para calmar a los mercados

El oficialismo busca blindar el Presupuesto nacional para calmar a los mercados

Milei anunció que no vetará la ley de Presupuesto: dijo que “acomodará” las partidas para mantener el déficit cero

Milei anunció que no vetará la ley de Presupuesto: dijo que “acomodará” las partidas para mantener el déficit cero

Sesión clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 el próximo viernes

Sesión clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 el próximo viernes

Lo más popular
Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
1

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
2

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Hollywood llora al actor James Ransone
3

Hollywood llora al actor James Ransone

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
4

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot
5

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Más Noticias
Sandra Mendoza sostuvo que la reforma laboral “no tiene nada de moderna”

Sandra Mendoza sostuvo que la reforma laboral “no tiene nada de moderna”

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Hollywood llora al actor James Ransone

Hollywood llora al actor James Ransone

El oficialismo busca blindar el Presupuesto nacional para calmar a los mercados

El oficialismo busca blindar el Presupuesto nacional para calmar a los mercados

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Comentarios