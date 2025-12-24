Secciones
Presupuesto 2026: el Gobierno nacional reasignará partidas

Por los fondos para universidades y emergencia en discapacidad.

Hace 3 Hs

Pasado el desorden por la media sanción del Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo se esperanza con la aprobación en la Cámara de Senadores y analiza por estas horas la posibilidad de reasignar por decreto partidas presupuestarias a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario para alcanzar el déficit cero. “Hay posibilidades. Es un caso en estudio porque el equilibrio fiscal no se negocia”, admitió un funcionario.

La decisión fue anticipada por el presidente Javier Milei durante su última entrevista extensa con el periodista Luis Majul para La Nación+ y podría implicar una revisión mes a mes. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, supo anticipar.

En evaluación

Se trata de la potestad que le da el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que habilita al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para realizar “reestructuraciones presupuestarias” en la previsión aprobada a través de decisiones administrativas. Si bien la dinámica aún está en evaluación, la posibilidad anticipada por el libertario está latente bajo la promesa de no afectar las asignaciones a las provincias.

El Gobierno blinda la sesión del Senado para obtener la sanción del Presupuesto

El Gobierno blinda la sesión del Senado para obtener la sanción del Presupuesto

Con la estrategia encaminada y polémico artículo XI afuera del proyecto, los alfiles libertarios consideran que tienen el camino allanado para la aprobación del Presupuesto y desestiman los reparos que el bloque de la Unión Cívica Radical impuso en las últimas horas respecto al artículo 30 del proyecto. La bancada se resistió a derogar ítems sobre Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. Sin embargo, en Balcarce 50 descreen de la veracidad de las observaciones y vaticinan que el bloque que lidera Alejandro Vischi acompañará al oficialismo este viernes pasada Navidad. “Firmaron el dictamen. O no lo leyeron o solo intentan hacer olas”, expresó una importante fuente que participa de las negociaciones legislativas.

