Presupuesto 2026: el Gobierno nacional reasignará partidas

Con la estrategia encaminada y polémico artículo XI afuera del proyecto, los alfiles libertarios consideran que tienen el camino allanado para la aprobación del Presupuesto y desestiman los reparos que el bloque de la Unión Cívica Radical impuso en las últimas horas respecto al artículo 30 del proyecto. La bancada se resistió a derogar ítems sobre Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. Sin embargo, en Balcarce 50 descreen de la veracidad de las observaciones y vaticinan que el bloque que lidera Alejandro Vischi acompañará al oficialismo este viernes pasada Navidad. “Firmaron el dictamen. O no lo leyeron o solo intentan hacer olas”, expresó una importante fuente que participa de las negociaciones legislativas.