Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

En una jornada marcada por la ausencia de la principal imputada, Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 7 llevó adelante la duodécima audiencia del juicio por la “Causa Cuadernos”. El debate se centró específicamente en el tramo que investiga el presunto pago de sobornos y retornos vinculados a los contratos y subsidios estatales en el área de transporte entre los años 2003 y 2012.
La ex presidenta de la Nación no participó de la transmisión por encontrarse internada en el Sanatorio Otamendi. La ex mandataria debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia debido a un cuadro de apendicitis, lo que la mantuvo al margen de una audiencia donde su nombre y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner, fueron mencionados reiteradamente como destinatarios finales de la recaudación fraudulenta.
Durante la lectura de la acusación fiscal impulsada por Carlos Stornelli, cobraron especial relevancia las figuras de los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Jaime, quien se encuentra detenido desde noviembre tras la confirmación de su condena por la tragedia de Once, es señalado como el articulador principal del esquema de recaudación ilegal en el sector ferroviario y vial.
Uno de los testimonios más contundentes leídos en la sala fue el del empresario arrepentido Benjamín Gabriel Romero, de Hidrovía SA. Según su declaración, el mecanismo de coimas estaba institucionalizado: “Yo le daba a Ricardo Jaime el 5% de los subsidios que cobraba”, confesó. Además, detalló que entregaba personalmente la suma de U$S 500.000 anuales al ex funcionario para mantener la concesión.
Romero describió a Jaime como un hombre “ostentoso” pero de trato cordial, quien justificaba la exigencia del dinero bajo la premisa de que “los pagos eran para arriba”. Aunque el empresario aclaró que no le constaba el destino final de los fondos, su relación ratifica la existencia de un flujo constante de efectivo que salía de las arcas de las empresas beneficiadas por el Estado hacia los funcionarios.
La acusación fiscal también expuso que, tras la salida de Jaime de la Secretaría de Transporte, la operatoria no cesó, sino que continuó bajo el mando de Juan Pablo Schiavi. Romero calificó a este último como un funcionario “escurridizo” que, a diferencia de su antecesor, prometía gestiones que luego no cumpliría, llegando incluso a congelar tarifas y subsidios para presionar a las prestadoras.
En sintonía con estos relatos, el empresario Aldo Benito Roggio, de Metrovías SA, aportó una visión cruda sobre la relación entre el sector privado y el poder político de turno. “Fuimos rehenes”, sentenció Roggio al explicar que fueron amenazados con la rescisión de sus contratos. El empresario admitió que debían renunciar a la rentabilidad para cumplir con el 5% exigido, asegurando que no tuvieron oportunidad de negarse.
El juicio también revivió las declaraciones testimoniales de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de los Kirchner asesinado en 2020. Gutiérrez, quien fue asistente director de Cristina Fernández entre 2003 y 2005, aportó detalles sobre los movimientos nocturnos en la Quinta de Olivos. En sus actas, describió cómo veía llegar a José López y Ricardo Jaime para entrevistarse con Néstor Kirchner.
Gutiérrez recordó específicamente que, mientras López solía cargar bolsos con frecuencia, Jaime siempre utilizaba una mochila para sus encuentros con el ex presidente. Aunque el ex secretario aclaró que nunca vio el interior de los bultos, afirmó que la impresión general entre los empleados de la residencia era que se trataba de la “recaudación” de los diferentes sectores del Ministerio de Planificación.
A estas revelaciones se sumó el testimonio de Alberto Cirielli, ex subsecretario de Transporte Aerocomercial. Cirielli relató que era habitual cruzarse a Jaime con bolsos en el Ministerio de Economía. Según su testimonio, cuando le preguntaba hacia dónde iba, Jaime respondió: “Voy a ver al loco”, en clara referencia a Néstor Kirchner, antes de dirigirse hacia donde partía el helicóptero presidencial.
Apuntes cruciales
Por otro lado, las anotaciones de Oscar Centeno sirvieron para apuntalar la ruta del dinero. El fiscal Stornelli sostuvo que los registros del chofer demuestran que las recaudaciones provenientes de trenes y subsidios tenían como destino final el domicilio de la calle Uruguay 1306. Esa propiedad, residencia de Fernández de Kirchner, era el lugar donde Daniel Muñoz recibía los paquetes de dinero.
Muñoz, el histórico secretario privado del matrimonio presidencial, es una figura central en la trama por el volumen de riqueza que llegó a manejar. La investigación calcula que Muñoz registró más de 400 llamadas con Ricardo Jaime y que gran parte de los fondos ilegales fueron desviados a una estructura que incluía más de 100 propiedades de lujo en ciudades como Miami y Nueva York.
El proceso
Tras el receso de la feria judicial de enero, el proceso se reanudará en febrero con los planteos preliminares de las 19 defensas, en un juicio que promete seguir exponiendo los entresijos de la corrupción en la obra pública y el transporte.
La salud de Cristina: “Internada hasta completar el tratamiento”
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el sanatorio Otamendi, tras ser operada el sábado de un cuadro de apendicitis. Según indicó el último parte médico, evoluciona sin complicaciones. “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, notificó la directora del Otamendi, Marisa Lanfranconi. “La paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal”, añadió el documento.
Acusación de la UIF: 175 coimas investigadas en “La Camarita”
La UIF acusó a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y José López de cobrar 175 coimas en el caso de “La Camarita”, con la confesión de Clarens como prueba principal para esta imputación, con una lista detallada de cuántas veces pagaron los empresarios y cuánto dinero recibieron. La UIF, también, recordó los vuelos al sur en aviones oficiales, cargados con dinero, comandados por Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, con las supuestas bóvedas detalladas por el ex funcionario Claudio Uberti.