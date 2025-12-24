Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Romero describió a Jaime como un hombre “ostentoso” pero de trato cordial, quien justificaba la exigencia del dinero bajo la premisa de que “los pagos eran para arriba”. Aunque el empresario aclaró que no le constaba el destino final de los fondos, su relación ratifica la existencia de un flujo constante de efectivo que salía de las arcas de las empresas beneficiadas por el Estado hacia los funcionarios.