La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

En su propia declaración, Julio De Vido se centró en la negación categórica de todos los cargos. En un punto crucial de su descargo, desestimó por completo las afirmaciones del chofer Oscar Centeno: “Jamás he tenido o requerido de manera personal servicios de chofer o remisero, por la sencilla razón de moverme permanentemente con la custodia personal que tenía como ministro, la cual era prestada por personal de la Policía Federal Argentina”.