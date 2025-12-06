Secciones
Flávio Bolsonaro dice que su padre lo designó como su sucesor político
BRASILIA, Brasil.- El hijo mayor del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, afirmó que su padre lo designó como su sucesor político, a menos de un año de las elecciones presidenciales en el gigante suramericano.

“Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, escribió Flávio Bolsonaro en X. “Me coloco delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión”, agregó.

Líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, el ex presidente Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia, tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo. Desde agosto se encontraba en prisión preventiva domiciliaria.

Flávio Bolsonaro reaccionó así a informaciones que apuntaban que su padre lo había designado para reemplazarlo como candidato presidencial.

El senador de 44 años y miembro del Partido Liberal de su padre, ha sido un fiel acompañante del ex presidente, especialmente mientras duró el juicio en su contra.

Brasil votará en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a prisión contra Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Lula, de 80 años, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, anunció en octubre que quiere volver a buscar la Presidencia, aunque luego lo mencionó sólo como una posibilidad.

Otros nombres

Con el ex presidente Bolsonaro fuera de la carrera electoral, la derecha ha barajado otros nombres para su candidato, entre ellos el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro. Hasta ahora, De Freitas ha insistido en que no tiene intención de presentarse a las presidenciales de 2026.

El ex presidente tiene otros cuatro hijos. Uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, es un diputado radicado actualmente en Estados Unidos que libró una campaña en favor de su padre ante la administración de Donald Trump, durante el juicio.

Flávio es conocido por tener un perfil más moderado y con talento de articulador político.

Bolsonaro, de 70 años, sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto. Tras numerosas operaciones, ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente crisis de hipo y vómitos.

Los abogados han pedido prisión domiciliaria “humanitaria” para él.

