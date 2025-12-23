Expendio de combustibles: a qué hora cerrarán las estaciones de servicio en Tucumán

La Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Gas y Afines de Tucumán (Capega) recordó a los usuarios que el servicio de expendio de combustible sufrirá interrupciones durante las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo.
Según el acuerdo vigente con el sindicato (Soesyga), las estaciones de servicio de toda la provincia "permanecerán cerradas desde las 22 del 24 y el 31 de diciembre, hasta las 6 del 25 de diciembre y 1º de enero, respectivamente", según se anunció en un comunicado oficial.
Desde la entidad explicaron que la medida tiene como objetivo garantizar el derecho de los trabajadores del sector a compartir las festividades en familia.
Recomendación clave
Para evitar complicaciones de último momento o largas filas en las horas previas al brindis, se recomienda a los automovilistas tucumanos cargar combustible con antelación, preferentemente durante la mañana o la tarde de los días de vísperas.