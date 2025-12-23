Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

La hija de Rubén “La Chancha” Ale, Ángela Yamile Ale, y su pareja, Darío Coronel, fueron condenados a un año de prisión de ejecución condicional por haber usurpado el domicilio donde reside la ex pareja de su padre. Dos hermanas de la imputada también fueron acusadas por haber colaborado en la usurpación y sometidas a medidas de coerción de menor intensidad mientras se resuelve su situación procesal.
El caso empezó a investigarse luego de una denuncia realizada por María Jesús Rivero, ex pareja de “La Chancha” Ale. Allí la mujer relató que el 7 de noviembre un supuesto policía se presentó en su vivienda, ubicada en Adolfo de la Vega al 700, le mostró una orden de ingreso al domicilio y le ordenó a otros policías que cortaran el candado y entraran por el portón.
Según su declaración, en ese momento vio que Yamile Ale y Darío Coronel estaban junto a los policías y manifestó que Coronel la golpeó mientras el resto ingresaba al inmueble. A partir de ese momento -dijo- que Darío y Ale junto a dos hermanas de Yamile, Martha Florencia Ale Cuño y Emilia Giselle Ale, ocuparon ilegalmente una parte del inmueble y la obligaron, mediante amenazas, a convivir bajo el mismo techo.
Juicio abreviado
El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II que dirige Diego Hevia. El pasado 17 de diciembre el MPF celebró un acuerdo de juicio abreviado con Yamile Ale y Darío Coronel, donde fueron condenados por ser coautores del delito de usurpación por despojo.
Según la teoría fiscal, los comportamientos iniciados el 7 de noviembre se extendieron hasta el 1 de diciembre. Ese día, alrededor de las 15.30, Rivero llegó al domicilio junto a una amiga y fue amenazada por Yamile. “Con el fin de expulsar de manera definitiva del inmueble a Rivero, con un cuchillo le dijo: ‘Recién aparecés vos, te voy a tajear entera con esto’. Así causó un gran temor en la mujer, por lo que se vio forzada a abandonar el domicilio junto con su amiga para resguardar su integridad”, sostuvo la auxiliar de fiscal María Natalia Carabajal.
Para sostener su acusación, la representante del MPF informó una serie de evidencias recolectadas a partir de la pesquisa. Algunas de ellas fueron los registros fílmicos donde se observaría a la pareja y a los tres sujetos aún no identificados romper a golpes y patadas la puerta de entrada de la vivienda y su ingreso al mismo.
También mencionó un informe practicado por el Departamento de Medicina Legal, donde se constataron las lesiones de la denunciante, una factura de la Asociación de Abogados en la que se acreditó la posesión del inmueble por parte de Rivero y un informe socioambiental donde los vecinos de la zona manifestaron haber visto que en el último tiempo la vivienda estaba siendo habitada por las hijas de Rubén Ale.
Luego de escuchar la acusación en su contra, Yamile Ale y Darío Coronel admitieron su responsabilidad penal. Junto con sus abogadas defensoras, Agustina Mentesana (Ale) y Victoria Corbera (Coronel), acordaron con el MPF una condena de un año de prisión de ejecución condicional y una serie de reglas de conducta que deberán cumplir por los próximos dos años.
Entre las medidas acordadas se encuentra una orden de prohibición de acercamiento a Rivero y a su domicilio por una distancia de 300 metros, y la obligación de abstenerse de realizar actos de perturbación u hostigamiento.
Otras imputadas
En la misma audiencia se abordó la situación procesal de Martha Florencia y Emilia Giselle Ale. Según la acusación fiscal, el 7 de noviembre las hermanas arribaron a la vivienda de Adolfo de la Vega al 700 minutos después de que su hermana Yamile y Coronel ingresaran a la misma por la fuerza. “Ingresaron y permanecieron en la planta baja de la casa, en el living comedor, con el fin de facilitar el impedimento del uso y goce libre de la posesión de Rivero y, mediante las amenazas: ‘Te vamos a sacar de acá con los pies por delante’, continuaron en la vivienda”, dijo Carabajal.
El pasado 4 de diciembre, ambas habían sido sometidas a 14 días de arresto domiciliario para cautelar la investigación. Tras cumplirse el plazo, la auxiliar de fiscal solicitó morigerar la medida de coerción y requirió durante los próximos tres meses cumplan una serie de reglas de conducta, entre ellas una prohibición de acercamiento de 300 metros al inmueble involucrado y a Rivero.
El querellante Tercero Burgos respaldó todos los planteos del MPF, pero propuso que las medidas de menor intensidad fueran por seis meses. Los defensores, María Ercilia Omar (Emilia Ale) y Ernesto García Biagosch y Rodrigo Saab (Martha Ale Cuño), no se opusieron al pedido del Ministerio Público.
Luego de analizar todos los puntos, el juez Fernando Zóttoli resolvió homologar el convenio de juicio abreviado y condenar a Yamile Ale y a Darío Coronel a un año de prisión de ejecución condicional. En cuanto a las hermanas restantes, dispuso las reglas de conducta por tres meses mientras avanza el proceso judicial.