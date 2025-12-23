Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Otras imputadas

En la misma audiencia se abordó la situación procesal de Martha Florencia y Emilia Giselle Ale. Según la acusación fiscal, el 7 de noviembre las hermanas arribaron a la vivienda de Adolfo de la Vega al 700 minutos después de que su hermana Yamile y Coronel ingresaran a la misma por la fuerza. “Ingresaron y permanecieron en la planta baja de la casa, en el living comedor, con el fin de facilitar el impedimento del uso y goce libre de la posesión de Rivero y, mediante las amenazas: ‘Te vamos a sacar de acá con los pies por delante’, continuaron en la vivienda”, dijo Carabajal.