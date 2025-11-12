Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

En medio de la escalada de precios y el impacto del combustible en el bolsillo, noviembre llegó con una ola de promociones y reintegros que permiten ahorrar hasta un 30% en nafta y gasoil, con devoluciones que alcanzan los $40.000. Las ofertas se reparten entre YPF, Shell, Axion y Puma Energy, en alianza con bancos y billeteras virtuales, que buscan incentivar el uso de sus apps y medios de pago digitales.