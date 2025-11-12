Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

En medio de la escalada de precios y el impacto del combustible en el bolsillo, noviembre llegó con una ola de promociones y reintegros que permiten ahorrar hasta un 30% en nafta y gasoil, con devoluciones que alcanzan los $40.000. Las ofertas se reparten entre YPF, Shell, Axion y Puma Energy, en alianza con bancos y billeteras virtuales, que buscan incentivar el uso de sus apps y medios de pago digitales.
La clave está en elegir el momento y la forma de pago adecuados: cargar en los días y horarios correctos puede significar un ahorro sustancial al mes.
1. YPF: descuentos acumulables y beneficios por la App
La petrolera estatal mantiene su esquema de beneficios para socios Serviclub, que pagan desde la App YPF.
10% de descuento los lunes en nafta y diésel Infinia (tope semanal de $3.000).
6% adicional todos los días de 0 a 6 de la mañana, sin tope.
5% para socios del ACA, con tope mensual de $11.500.
Además, YPF suma acuerdos con bancos y billeteras:
Banco Macro: hasta 30% los miércoles con Visa Signature (tope $25.000/mes).
Comafi: hasta 20% los sábados (tope $8.000/semana).
Ciudad: hasta 15% los domingos para jubilados y planes sueldo.
Santander, ICBC, Hipotecario y Banco del Sol también ofrecen descuentos que van del 10% al 20%, con topes que varían según el perfil del cliente.
2. Shell: promociones con Shell Box y descuentos combinados
Shell apuesta fuerte a su app Shell Box, desde donde se puede acceder a:
10% los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana).
Descuentos adicionales para usuarios de Tarjeta 365, Banco Comafi y Banco Ciudad, que pueden sumar hasta 20% extra dependiendo del día y el medio de pago.
Además, los clientes de Jumbo+ y Vea Ahorro reciben un 10% adicional los jueves, y quienes pagan con Cencopay suman un 5% extra.
3. Axion Energy: reintegros a través de la App ON
La app ON de Axion ofrece 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes mensuales de $5.000 a $7.500 según el nivel del usuario.
Entre los convenios bancarios más destacados figuran:
Comafi: hasta 20% los lunes (tope $8.000/semana).
BBVA: 20% los sábados para clientes con cuenta sueldo.
Ualá: 15% los sábados con tarjeta de crédito.
Las promociones son acumulables con el programa de puntos de la aplicación.
4. Puma Energy: descuentos y sistema de puntos
Puma Energy mantiene un 10% los miércoles en todos sus combustibles —Súper, Premium e Ion Diesel— hasta 50 litros por día.
Para acceder, hay que pagar con la App Puma Pris, Mercado Pago o efectivo. Cada carga suma puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $20.000.
Los clientes del Banco Comafi obtienen 15% los viernes con MODO (tope $7.000/semana).
Reintegros bancarios y billeteras: oportunidades cruzadas
Más allá de cada marca, los bancos nacionales y billeteras digitales amplían los beneficios:
Banco Nación: 30% los fines de semana en todas las estaciones, pagando con BNA+ y MODO (tope $15.000/mes).
Banco Galicia: hasta 15% el 17 de noviembre para clientes Éminent.
Credicoop: 15% los viernes (20% con cuenta sueldo).
Banco Patagonia y Columbia: descuentos del 20% al 25% según la fecha y medio de pago.
Cómo aprovechar al máximo las promos
Los especialistas en consumo recomiendan planificar las cargas para optimizar los beneficios:
Verificar los días y horarios con mayor porcentaje de descuento.
Combinar la app de la estación con la tarjeta o billetera que otorgue reintegro.
No superar los topes semanales o mensuales para no perder parte del ahorro.
Dividir las cargas y aprovechar los programas de puntos y fidelidad.