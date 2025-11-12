Secciones
EconomíaNoticias económicas

Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

Entre reintegros, beneficios cruzados y apps digitales, los automovilistas pueden ahorrar hasta $40.000 si planifican bien cada carga. La nafta sigue subiendo, pero con estrategia, el bolsillo puede respirar un poco más.

Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre
Hace 1 Hs

En medio de la escalada de precios y el impacto del combustible en el bolsillo, noviembre llegó con una ola de promociones y reintegros que permiten ahorrar hasta un 30% en nafta y gasoil, con devoluciones que alcanzan los $40.000. Las ofertas se reparten entre YPF, Shell, Axion y Puma Energy, en alianza con bancos y billeteras virtuales, que buscan incentivar el uso de sus apps y medios de pago digitales.

La clave está en elegir el momento y la forma de pago adecuados: cargar en los días y horarios correctos puede significar un ahorro sustancial al mes.

1. YPF: descuentos acumulables y beneficios por la App

La petrolera estatal mantiene su esquema de beneficios para socios Serviclub, que pagan desde la App YPF.

10% de descuento los lunes en nafta y diésel Infinia (tope semanal de $3.000).

6% adicional todos los días de 0 a 6 de la mañana, sin tope.

5% para socios del ACA, con tope mensual de $11.500.

Además, YPF suma acuerdos con bancos y billeteras:

Banco Macro: hasta 30% los miércoles con Visa Signature (tope $25.000/mes).

Comafi: hasta 20% los sábados (tope $8.000/semana).

Ciudad: hasta 15% los domingos para jubilados y planes sueldo.

Santander, ICBC, Hipotecario y Banco del Sol también ofrecen descuentos que van del 10% al 20%, con topes que varían según el perfil del cliente.

2. Shell: promociones con Shell Box y descuentos combinados

Shell apuesta fuerte a su app Shell Box, desde donde se puede acceder a:

10% los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana).

Descuentos adicionales para usuarios de Tarjeta 365, Banco Comafi y Banco Ciudad, que pueden sumar hasta 20% extra dependiendo del día y el medio de pago.

Además, los clientes de Jumbo+ y Vea Ahorro reciben un 10% adicional los jueves, y quienes pagan con Cencopay suman un 5% extra.

3. Axion Energy: reintegros a través de la App ON

La app ON de Axion ofrece 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes mensuales de $5.000 a $7.500 según el nivel del usuario.

Entre los convenios bancarios más destacados figuran:

Comafi: hasta 20% los lunes (tope $8.000/semana).

BBVA: 20% los sábados para clientes con cuenta sueldo.

Ualá: 15% los sábados con tarjeta de crédito.

Las promociones son acumulables con el programa de puntos de la aplicación.

4. Puma Energy: descuentos y sistema de puntos

Puma Energy mantiene un 10% los miércoles en todos sus combustibles —Súper, Premium e Ion Diesel— hasta 50 litros por día.

Para acceder, hay que pagar con la App Puma Pris, Mercado Pago o efectivo. Cada carga suma puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $20.000.

Los clientes del Banco Comafi obtienen 15% los viernes con MODO (tope $7.000/semana).

Reintegros bancarios y billeteras: oportunidades cruzadas

Más allá de cada marca, los bancos nacionales y billeteras digitales amplían los beneficios:

Banco Nación: 30% los fines de semana en todas las estaciones, pagando con BNA+ y MODO (tope $15.000/mes).

Banco Galicia: hasta 15% el 17 de noviembre para clientes Éminent.

Credicoop: 15% los viernes (20% con cuenta sueldo).

Banco Patagonia y Columbia: descuentos del 20% al 25% según la fecha y medio de pago.

Cómo aprovechar al máximo las promos

Los especialistas en consumo recomiendan planificar las cargas para optimizar los beneficios:

Verificar los días y horarios con mayor porcentaje de descuento.

Combinar la app de la estación con la tarjeta o billetera que otorgue reintegro.

No superar los topes semanales o mensuales para no perder parte del ahorro.

Dividir las cargas y aprovechar los programas de puntos y fidelidad.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Banco Central baja de las tasas: cómo impacta la medida en los plazos fijos y en el crédito

El Banco Central baja de las tasas: cómo impacta la medida en los plazos fijos y en el crédito

Baja de tasas de interés: ¿alivio para las familias o riesgo de más deudas?

Baja de tasas de interés: ¿alivio para las familias o riesgo de más deudas?

Melconian advirtió sobre la dolarización desordenada y señaló la prioridad económica para 2026

Melconian advirtió sobre la dolarización "desordenada" y señaló la prioridad económica para 2026

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Comentarios