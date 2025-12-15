YPF confirmó que bajará un 2% el precio de la nafta durante esta semana

A favor de la reforma laboral

En el plano político, el titular de la petrolera se mostró a favor del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, al calificarlo como una necesidad urgente para la competitividad del sector. "El mundo cambió tanto que necesitamos modernizarnos. Nuestro petróleo y gas compiten con las 'Vacas Muertas' norteamericanas; la geología nos ayuda, pero la productividad la definen las compañías", argumentó.