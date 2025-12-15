Secciones
YPF confirmó que bajará un 2% el precio de la nafta durante esta semana

Horacio Marín, presidente de la petrolera estatal, dijo que esta medida forma parte de un "acuerdo de honestidad" con los consumidores.

Hace 28 Min

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que esta semana se aplicará una reducción promedio del 2% en el precio de los combustibles en todo el país. "Todos los días un poquito, no en todos los lados igual", aclaró el ejecutivo.

Marín explicó que esta decisión responde al "acuerdo de honestidad con los consumidores" que impulsa desde el inicio de su gestión, a finales de 2023. Según esta política, los precios en el surtidor deben fluctuar en sintonía con la oferta y la demanda, así como con las variables internacionales. 

Tras un monitoreo detallado de estos costos, la compañía determinó que es momento de una baja, aunque aclaró que en el caso del gasoil el ajuste será mixto: algunas variedades podrían bajar y otras subir levemente.

A favor de la reforma laboral

En el plano político, el titular de la petrolera se mostró a favor del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, al calificarlo como una necesidad urgente para la competitividad del sector. "El mundo cambió tanto que necesitamos modernizarnos. Nuestro petróleo y gas compiten con las 'Vacas Muertas' norteamericanas; la geología nos ayuda, pero la productividad la definen las compañías", argumentó.

Al ser consultado sobre el rumbo de la administración de Javier Milei, Marín fue contundente. "Estoy tan contento como lo estoy con YPF", dijo. El ejecutivo destacó que un país abierto y con libre mercado es vital para atraer inversiones y potenciar las exportaciones. "A YPF no le podría ir bien sin un país con transformaciones", resaltó.

